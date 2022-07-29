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【金融人如何理財】張智威「保守」型投資者「寧願賺慢啲，都要穩」 為慳錢 不進行高消費活動

個人增值 11:00 2022/07/29

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信誠證券聯席董事及負責人員的張智威在大學時修讀經濟，畢業後第一份工作是在貿發局工作，主要是處理展覽會活動事宜，他直言自己畢業至今只做過3間公司，包括貿發局、輝立證券及現時於信誠證券擔任聯席董事。

他個人的投資態度傾向「保守」型，包括40%持有長綫的股票作收息，30%為衍生工具，期權等，作為短綫對沖之用，15%為現金持有，自己並沒有投資物業。他認為投資「寧願賺慢啲，都要穩」。一個投身金融界多年的人其投資卻如此保守，實令人好奇。

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做3年「無出糧」工作？

他直言自己曾經有3年是「白返工」，主要是由於「炒股」，將3年的人工「輸曬」。在金融界多年看到太多，例如「一個大浪殺到來 ，已經不見了」，明白到「平日賺得幾多都無用，一個股災就無咗」。他明白到股災有時難以避免，故此要在金融界不倒，需要做「股壇壽星」而非「股壇明星」，故此他往後的投資態度相對比較小心。他提及因為輸錢後，決意一改個人投資及理財思維，將所有不論輸贏的股票都全部清倉，重新再來。

首先他將出糧的50%收入放到一個盡量不會動用的戶口，這筆錢只在合適時間作投資股票用途，另一個戶口則放消費支出的錢。當年為了慳錢，他在會展返工，會從灣仔行路到中環再轉車，一切只為節省交通費。早餐選擇在家裡吃，帶飯返工，盡量不進行高消費活動，選擇行山，游水等低消費娛樂。

「博盡」都要睇人生階段

他認為不論投資或理財都要隨人生不同階段作出轉變，而作為「70後」的他，認為70後大部分都有一筆錢，現時亦不是可以「博盡」的年紀，故此先要懂得保住「儲蓄」，免得「臨老過唔到世」，另一方面，亦要懂得讓自己的財富增值，不要只放銀行，而是投資收息及長綫的股份。

他個人每個月會將定額存到保險儲蓄計劃上，儲了一定年份後，在60歲時可以每個月有一筆錢收取，另外亦有購買債券基金，並且有保證回報，而最後一樣是股票，由於比較波動，故其百分比亦相對其他較少。他又提到，在金融圈工作，有很多的變化，未來亦未有退休的計劃，除了現有工作外，今年他亦作出新嘗試，成為一位財經「YouTuber」，他於今年開設個人YouTube 頻道，與觀眾分享個人對於股市的看法，開設短短三個月有約3,000人訂閱 。

 

記者：陳玉蓮

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