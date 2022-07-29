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【消費優惠】登記 KLUB 11 新會員 送 20 K Dollar Crostini中秋月餅早鳥優惠　法式伴月＄288

精明消費 07:30 2022/07/29

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. K11 ： 登記 KLUB 11新會員 送20 K Dollar

登記成為KLUB 11 新會員，即可於同日「K11 HK」App 內換領20 K Dollar，在逾500間參與商戶抵銷現金消費，立即換領，有着數。

    點擊圖片放大

2. Crostini：中秋月餅早鳥優惠　法式伴月＄288 （原價： $328）

又到中秋節，Crostini中秋月餅早鳥優惠開始喇，去分店或者網站購買月餅卷，就可以優惠價買到。月餅有兩款選擇，法式伴月有八款唔同口味既甜品，亦有稀有糖蛋黃奶黃月餅，首次選用稀有糖製作。

法式伴月 ： $288 （原價： $328）
稀有糖蛋黃奶黃月餅 ： $268 （原價： $308）

    點擊圖片放大

3. 樂天證券：送萬用旅行轉插器

樂天證券香港將於2022年月推出全新樂天FX按量點差平通階，由即日起至2022年7月31日，完成以下簡單3項任務即可獲贈樂天獨家萬用旅行轉插器一份。讚好樂天證券香港 Rakuten Securities HK Facebook官方專頁，留言回覆樂天熊貓所提出的問題「單次交易量 ≥300K / ≥500K/ ≥1M的固定買賣差價分別為多少？」（Tips：留意樂天熊貓上嘅點差答案），並tag 3位朋友，1分鐘填妥活動資料表格，即可以參與活動領取小禮物。

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撰文：hket小編

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