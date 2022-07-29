【消費優惠】123 by ELLA買2件貨品滿$88 即送韓國保濕面膜2片 精明消費 10:30 2022/07/29 分享： 分享： 123 by ELLA進行門市快閃優惠，全場購買貨品2件或以上折實價滿88元，即送韓國保濕面膜2片；滿130元更送糖果色長雨傘。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至7月29日） 今日 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至7月29日） 【消費優惠】Times Square Bazaar 開倉 Arena同Speedo泳衣泳褲買2件即享85折！ 今日 【消費優惠】Times Square Bazaar 開倉 Arena同Speedo泳衣泳褲買2件即享85折！ 【1萬元消費券】新地十二大商場推「消費券賞上賞」 最多可獲$2,050電子贈券及6小時免費泊車 2022/07/28 【1萬元消費券】新地十二大商場推「消費券賞上賞」 最多可獲$2,050電子贈券及6小時免費泊車 【消費優惠】美心西餅迪士尼公主甜品杯 買任何產品加$25換購 2022/07/28 【消費優惠】美心西餅迪士尼公主甜品杯 買任何產品加$25換購 【夏日賞賞你】第二批7月28日中午12時起換領 ORiental Traffic買滿$600減$450、75折海洋公園水上樂園門票 2022/07/28 【夏日賞賞你】第二批7月28日中午12時起換領 ORiental Traffic買滿$600減$450、75折海洋公園水上樂園門票 積分優惠 付款優惠 著數優惠 保濕 香港 面膜 南韓 香港經濟日報 經濟