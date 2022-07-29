積家無懼疫市金鐘開新店　新設Reverso系列回顧展及個人化專區

​​熟知Jaeger-LeCoultre（積家）在國際鐘錶界修行百年以上，其專利招數多不勝數，說到所向披靡風魔萬千錶迷的，定必是「一錶兩面」的Reverso系列，在香港開新專門店時，加入此系列歷史作回顧專區。當然，絕不停步的積家今年為其登峰造極之作超凡複雜工藝大師系列再一次昇華，並展開THE STELLAR ODYSSEY全球之旅。

▲ 位於金鐘太古廣場L3新店，布局採用了一系列互相交接的圓形和弧綫，甫入店，會看到一個非常互動性質的機芯牆，並可透過數碼展示區深入了解品牌多款經典機芯。 （圖片品牌提供）

最近市道看似有復甦迹象，在大家仍抱著靜觀其變心態時，積家反而主動開設全新專門店，還把旗下暢銷Reverso系列一次過列陣供錶迷檢閱，更加推全新款式 Reverso Tribute琺瑯腕錶助興。

那是一枚借Reverso提供一錶兩面的舞台，把其中一面以大明火琺瑯精緻細膩地重現葛飾北齋的木刻版畫作品，集西方精密計算與東洋追求極致藝術的堅持於一身。

▲ Reverso系列聞名於世的，是其可反轉錶背成錶面的設計，適合去不同性質的活動。 （圖片品牌提供）

沉浸式的展覽專區

於香港開設的全新專賣店，室內裝潢主要運用有機材質和自然色調，令人想起積家大工坊的所在地——汝山谷。店面佈局採用了一系列互相交接的圓形和弧綫，甫入店，會看到一個非常互動性質的機芯牆，並可透過數碼展示區深入了解品牌多款經典機芯。

▲ 此外，品牌為旗下暢銷Reverso腕錶系列，來一個溫故知新的歷史回顧專區。（圖片：黃鑑江攝）

▲ 這個為品牌互動式錶帶區，展出了積家不同系列的錶帶款式，讓顧客親自配搭不同錶款與錶帶，感受個人化的專屬感覺。 （圖片品牌提供）

▲ 積家希望憑藉店內的工作坊，帶領他們探索琺瑯工藝、鐫刻工藝和倒角工藝（軋邊）的奧秘，了解為品牌的設計和研發過程。 （圖片品牌提供）

品牌更把新店其中一隅設立互動式錶帶區，展出了積家不同系列的錶帶款式，讓錶迷可親自配搭不同錶款與錶帶，加強對個人化訂製的體驗感覺。

此外，品牌為旗下暢銷Reverso腕錶系列，來一個溫故知新的歷史回顧專區，並順勢推出Reverso Tribute 系列琺瑯腕錶最新款式，以手工微繪琺瑯重現《木曾路深處阿彌陀佛之瀑布》，並向這位 19 世紀日本著名藝術大師致敬。

▲ Reverso Tribute系列腕錶：錶徑45.5毫米，白金錶殼白金，琺瑯繪製葛飾北齋《木曾路深處阿彌陀佛之瀑布》和綠色錶面，搭載自家製 822/2 型手動上鏈機芯動力儲存42 小時，黑色鱷魚皮錶帶，防水約30 米，限量10 枚。（約$764,000／圖片品牌提供）

在僅3平方厘米的方寸之間，還原葛飾北齋原作的氣勢與各個細節，積家的琺瑯工藝師特別研發出一種特殊工藝，重現原作獨特的「色彩漸變技法」（bokashi），就是模仿印於紙上的細膩漸變色彩，同時沿用葛飾北齋作品一貫的鮮明藍黃色調，工序耗時共 70 小時，包括 12 到 15 次反覆將琺瑯放入攝氏 800 度的爐溫內燒製。

至於另一面飾有菱形扭索飾紋圖案，菱形圖案採用具百年歷史的古老車床手工加工而成，工匠必需具備高超技藝與靈巧的手藝：以精心計算的角度固定錶盤，構成菱形圖案的60根綫條必須逐一經車床切削數次，共計 600 次。

▲ 自2018年和2021年分別復刻葛飾北齋的《諸國瀑布攬勝之下野黑髮山之瀑》和《富嶽三十六景》，今年積家珍稀工MetiersRares工坊工匠以《木曾路深處阿彌陀佛之瀑布》完成了向這位藝術家致敬的 Reverso Tribute 翻轉系列琺瑯腕錶三部曲。 （圖片品牌提供）

查詢︰2918 4388