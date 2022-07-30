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【健康增值】夏日炎炎肌膚暗啞乾燥　即睇2大品牌護膚攻略

個人增值 15:00 2022/07/30

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炎炎夏日，天氣又濕又焗，加上又要長期戴口罩，肌膚難免要力抗各種各樣的挑戰，如因空氣不流通而令皮膚油脂分泌過盛、長時間處於冷氣環境下又會變得乾燥、角質變厚令膚色暗啞、曬後泛紅等，不如還原基本步，從洗臉、面膜等方面着手。

Lush鮮製面膜

品牌最大賣點除了是產品香氣逼人之外，新鮮製作的面膜更是招牌作。為了迎接夏日帶來一系列適合本地氣候的護膚產品，包括新鮮面膜及眼膜、洗面膏、磨砂產品等，帶來平衡水油分泌、抗菌、降溫紓緩、去角質等面部及身體肌膚的解決方案，讓肌膚可為夏日戶外活動作好準備。

曬後護理有海藻壽司洗面膏和藍莓面膜。前者可帶走肌膚上多餘的油脂，另有具紓緩作用的藍莓面膜，其抗氧化功效可保護肌膚免受外界的傷害。

至於長期待在辦公室，乾燥環境確實需要加強保濕滋養肌膚。最方便正是睡覺使用的甜睡潤澤面膜，當中的纈草根及檸檬馬鞭草能修護肌膚。以青瓜及海凝膠萃取製成的青瓜眼膜，圓形造型很有喜感，方便敷在眼皮之上，有着鎮靜眼部肌膚的作用。

另外亦有為口罩肌而設的產品，先有質感輕盈的「油光不再面霜」，塗上後能輕易被肌膚吸收，只留清新的香氣。當中含多種植物精油如薰衣草、橙花及天竺葵精油，可平衡油脂並散發清新香氣。適合當作日霜或於粧前使用，讓皮膚感覺清新。

至於冒出痘痘後，也可用閃電去痘控油啫喱，以天然的茶樹抗菌力量助暗瘡患處消炎，溫和地紓緩暗瘡肌膚。

ALBION北之薏仁精華

從來自日本北部有機北之薏仁中，提取濃縮有機薏仁精華和有機薏仁油，打造出健康化粧水N和健康水面膜N，主打恢復正常的表皮新陳代謝，促進肌膚健康之功效。

健康化粧水N的高滲透性配方能夠深層滋潤肌膚，保持光澤和柔軟。當中的北之薏仁成分可回復正常的表皮新陳代謝節奏，肌膚回復平滑和健康的狀態，更能鎮靜泛紅的皮膚，防止炎症、粉刺和其他肌膚問題，特別適合夏天使用。同時亦有推出健康水面膜N，大量浸透美肌精華的紙面膜與肌膚無縫貼合，帶來清新的觸感和肌膚水潤飽滿的愉悅感受，可撫平及細化肌膚紋理，打造緊致、狀態良好的肌膚。

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作者：劉妙賢

責任編輯：陳家昌

（節錄）

【原文：無懼濕熱天氣 炎夏護膚攻略（收費文章）】

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