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【收息攻略】疫後收息之選 張智威選電訊及內房股呢兩隻？

個人增值 16:38 2022/07/28

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準備踏入8月，下半年亦已開展近兩個月，環球股市令一眾投資者難以選擇，港股及美股的情況亦令人難以適從，失去投資方向。


美股續沉底  港股受政策支持

對於下半年股市，信誠證券聯席董事及負責人員張智威（Alvin）認為美股現時已步入熊市，相信下半年亦會繼續沉底，美股的高位亦不再，而港股反而因為有內地的支持，包括中央投入的500億基建、救內房，減息等政策下，相信港股可以繼續橫行。


對於高息股的選擇，Alvin首選中移動 （00941） ，主要因為其股息率高達8%，而且業務不受疫情影響，反因為疫情而有所得益，加上收入穩定。內房股方面，他相信中央不會讓內房倒下來，畢竟「Too big to failed」 ，而且內房若倒下，帶來的連鎖效應太大，包括內險，銀行等企業都會大受影響，在這個大前題下，相信中央定會救市，故此他不擔心內房的問題。他個人首選中海外 （00688） 及華潤置地 （01109） ，前者由於債率較同行為低，約50至60%，而內房大部分負債都有約70至90%的負債，比較下，中海外的優勢會較大。內銀方面，首選中國銀行 （03988） ，股息率高，是收息的好選擇，而且壞賬率亦較同行為低。


美股收息方面，他並不建議用作收息，主要擔心投資者會「賺息蝕價」，由於美股現時已步入熊市，故此目前仍要小心，但11月美國有選擇，屆時美股或會受刺刺激而有「衝一衝」的情況，不過亦只算是短線的反彈。 他形又容「中美關係」就如「婆媳關係」，相信有生之年他們的關係都不會完全和好，總有「說不完」的問題，最後都不會有一個結果，但又不會進展到關係破裂程度，相信會處於「鬥而不破」的格局，久不久也會出現問題等，而市場整體已經完全接受兩者的關係。

 

記者：陳玉蓮

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