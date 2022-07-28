【理財個案】30多歲夫婦育一名小孩持50萬現金　想用三分之二現金作投資應該點做？

育有子女的年輕夫婦除了要應付家庭日常支出之外，還有養育小孩及其教育開支，在這情況下要有閒錢投資並不容易。有讀者指其夫婦二人月入約65,000元，月儲10,000至15,000元，希望能用儲蓄的三分之二來作3至5年期的投資，應該要點做？看看龔成是如何回答。

讀者：

你好，一直都有看你的個案分析。今次到我有問題想請教。希望你可以解答我的個案。

我和太太30多歲。有1個小朋友 讀幼稚園，有工人姐姐，每月供樓24,000元，每月供車5,800元。每月家庭收入大概65,000元，每月可儲10,000元至15,000元。

現有資金大概50萬元現金。有買儲蓄保險，少量外幣（日圓）。現在想用3分之2的資金來作3至5年投資，請問可以向甚麼方向投資？哪些股票適合？

龔成︰

當我們進行人生財富累積時，會運用「先增值，後現金流」方法。年輕人應著重於增值類資產，而較年長的，就應著重保守類別。因年輕人財富系統未成形，同時負擔較少，可以承受較高風險，所以應以增長為先。例如初期投資較有潛力股票，令財富增值較快，到一定金額後，可轉較平穩增值的股票。最後有相當財富時，才換成收息股去為自已創造穏定現金流。

以你現時30歲初去計，應集中做好增值部份，你可以投資「平穏增長股」和「潛力股」。你每月5成儲蓄，即是用7500元做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。如果你現時無太多投資經驗和知識，潛力股這類風險較高的股票，你就不要持有過多，最多維持2至3成好了，甚至先集中係平穏增長股類。若你有一定投資知識﹐潛力股比重可以相應調高，佔組合約3至5成，視乎你投資知識多寡和了對這些股票的了解程度而定。

現時大市只是合理區中下部，你現有50萬資金可以先投入一半，用「分注」形式，慢慢買貨。餘下一半和每月所儲到的資金，就等大市出現一定程度的下跌，才大力度掃貨，然後長綫投資。

至於「保險」主要是用來防守，買足夠保障就可以。儲蓄成份保險，不是不可以買。如果你個人風險承受能力好低，或者完全無投資能力，這類保險都有持有價值。但始終在財富增值角度，其幫助好有限，一般我就不建議買太多。做財富增值，應集中投資在優質資產（如優質股、物業等），效果才會理想。

日圓或者貨幣，其實只係政府發行借據，貨幣中期會以周期的模式運作，但長期來說，都是貶值收場，因為貨幣只有「交易價值」，並無真正的財富價值。而我們進行財富增值時，應該集中將資金投放在真正的資產，如物業、車位、優質股等。因此，如果你無實際用途，建議換回港元去投資。



最後，投資是一個長綫計劃，3至5年算係一個合格年期。但投資增值，我不建議只是在人生一小段去做，應該是長綫進行，對你財富才會有最正面的益處。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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