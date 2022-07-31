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【消費優惠】都會海逸酒店 推星馬泰海鮮自助晚餐 eShop預購享最高8折優惠

個人增值 19:00 2022/07/31

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位於紅磡的都會海逸酒店Promenade西餐廳於8月至9月份推出以新加坡、馬來西亞及泰國佳餚為主題的自助晚餐，這場東南亞美食之旅以一系列清新頭盤打開序幕，包括有泰式青木瓜沙律、新加坡彩虹沙律及檳城囉喏沙律等，最適合現在悶熱的天氣，讓大家胃口大開。

熱盤必食之選則有新加坡著名菜式辣椒蟹、經典海南雞飯、即點即煮的新加坡叻沙、炸至金黃的牛油麥皮蝦、香辣美味的巴東牛肉、蕉葉參巴醬烤魚、惹味十足的泰式香料燒雞、泰式沙嗲串燒及泰式辣椒糕炒龍蝦鉗。除了滋補燉湯外，還有馬來肉骨茶及泰式椰子雞湯等熱湯選擇。

此外，西餐廳提供多款環球美饌，包括新鮮刺身及壽司，以及回本必食的即開生蠔和冰鎮海鮮區的熟龍蝦、雪花蟹腳、翡翠螺、青口、凍蝦等。開放式廚房及即煮區則供應熱騰騰的生滾粥及粉麵、西式燒烤美食、即炸天婦羅、即焗薄餅等；還有不容錯過的凍盤包括風乾火腿、煙熏三文魚、芝士拼盤及清新沙律等。

「星．馬．泰」海鮮自助晚餐由8月1日至9月30日供應，成人價錢由$708起、小童由$478起（另加一），於酒店eShop預購8至9月份自助晚餐電子按金，更可享高達8折優惠。

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作者、責任編輯：招美寶
 

【原文：都會海逸酒店推出星馬泰海鮮自助晚餐 eShop預購享最高8折優惠（收費文章）】

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