【好去處】LEGO迷留意 首個樂高DUPLO主題打卡布置

各位小小LEGO迷要留意，LEGO將於7月23日至8月7日打造首個以DUPLO顆粒拼砌而成大型裝置「DUPLO Summer Time Festival」，帶來「DUPLO泡泡沐浴世界」及「DUPLO野生動物歷險」，大小朋友都能全身投入DUPLO的世界盡情玩樂。

置身於「DUPLO泡泡沐浴世界」之中，與鮮黃小鴨、小白熊和小河馬見面，更可化身紅鶴及獅子，扮演一日DUPLO小動物，絕對是今個炎夏最IG-able的打卡首選。場內更有大型泡泡樂園，按掣噴出大量泡泡，泡泡製作區讓小朋友自行揮出巨型泡泡，拼砌區更可率先試玩最新系列，給小朋友盡情放電。

另一主題場景「DUPLO野生動物歷險」，在巨型鮮艷的DUPLO顆粒製成的樹木滑梯及木頭梅花樁，給小朋友遊玩打卡。或在世界地圖拼砌區，砌出多種可愛動物，亦有長頸鹿及大象等合照打卡位。

DUPLO Summer Time Fest

地址：中環鴨巴甸街35號PMQ中庭

日期：即日起至8月7日

時間：12nn至6pm，免費入場



作者、責任編輯：張頌婷

【原文：首個樂高DUPLO主題打卡布置 PMQ變泡泡沐浴世界（收費文章）】

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