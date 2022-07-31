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【消費優惠】九龍香格里拉與3間本地老字號合作　$428起嘆昔日地道美食及海鮮自助餐

個人增值 13:00 2022/07/31

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九龍香格里拉酒店與3間本地老字號食店，包括太平館餐廳、永華日常及公和荳品廠攜手合作，於即日至9月6日在Cafe Kool海鮮自助餐時段推出一系列讓人回味昔日情懷的地道手作美食。在午市及晚市自助餐時段，除了供應豐富的國際佳餚和一向受歡迎的凍海鮮包括即開生蠔（晚市）、原隻龍蝦（晚市）、青口和刺身外，還有精選特色開胃菜至甜點、6款香港本土美食將於指定日子供應。

頭炮是太平館餐廳的瑞士雞翼（即日至8月15日），這是太平館餐廳最具代表性的菜式之一，據說於50年代期間，有一名外國客人品嘗了餐廳的滷水雞翼後連番稱讚「Sweet」（甜），但被當時的員工聽錯成「Swiss」（瑞士），因而獲得瑞士雞翼此菜名。永華日常的鮮蝦雲吞麵（8月16日至9月6日），永華經歷超過七十五個春秋，每日製作各款佳餚美饌。

另外，餐廳亦與公和荳品廠合作推出3款美食，包括豆腐奶凍（即日至8月8日），以滿滿黃豆醇厚風味的豆漿造成西式奶凍，甜度剛好，滑溜非常，讓人一試愛上。另一款薑汁豆腐雪糕（8月9日至22日），以濃稠豆漿製作而成的雪糕，配上特色薑味糖漿，將公和名物薑汁豆腐花以另一方式呈現，是夏日透心涼之選。還有這款豆腐花（8月23日至9月6日），是公和最經典的美食，口感嫩滑、豆香撲鼻飄來，為自助餐食客呈上醇厚的原作風味。

    點擊圖片放大
    +2

Cafe Kool
地址：尖東麼地道64號九龍香格里拉閣樓
電話：2733 8753
自助餐價錢：午市$428起、晚市$728起（另加一）

作者、責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：九龍香格里拉╳3間本地老字號 推出昔日情懷地道美食（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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