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【港元定存】美國加息後中小行即加短期港元定存息　建行亞洲3個月年息最新2.25厘

收息攻略 12:27 2022/07/28

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美國聯儲局議息後宣布加息0.75厘後，有中小行隨即上調短期港元定期存款利率。創興銀行及建行亞洲今日（28日）均宣布上調港元定存息，創興的3個月年息最新為1.8厘，建行亞洲的2.25厘息僅次於全行最高的花旗3個月2.48厘息。

【相關文章：加息前夕美資行也搶美金　推3.07厘美元定存　全城次高

■最新短期港元定存息■
（按年息低至高排序）

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兩中小行美國加息後即上調存息

創興銀行最新只加3個月港元定存息，各起存額的年息都有調高，起存額100萬的利率上調0.1厘至1.8厘。起存額10萬及50萬的3個月港元定存利率則分別上升至1.7%及1.75%。

建行亞洲的3個月、6個月及12個月港元定存息都有調整。3個月存息由原來的2.1厘上調至2.25厘，增幅有0.15厘；6個月及12個月存息均上調0.1厘，至分別2.3厘。

三銀行近日調整港元定存息

三間銀行星展、招商永隆及平安壹賬通近日都有調整短期港元定存利率。星展3個月存息由原來的1.7厘上調0.2厘，至1.9厘；4個月定存息同樣上調0.2厘至最新的2厘。至於6個月及12個月定存息都有上調，但升幅僅0.1厘，分別調高至2.3厘。以上利率的起存額同為5萬元。

招商永隆的3個月定存息，在近日由1.6厘調升至1.7厘；1個月年息上調至0.5厘；6個月年息由2.15厘上調0.1厘，至2.25厘。起存額同為50萬元。

平安壹賬通4個月定期年利率在本周二（26日）由之前的1.75厘上調0.25厘，至2厘。

除了港元定存利率之外，創興同時上調3個月美元存款利率，利率最高達2.1厘，起存額為13萬美元。而起存額1萬美元及5萬美元的年息則分別為2厘及2.05厘。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 存款收息

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