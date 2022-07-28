【退休調查】 近4成港人望於60歲前退休　比一年前更努力規劃及實行退休儲蓄

不少打工仔踏入社會工作後，第一時間都會有「想退休」的想法，到底本港打工一族對退休規劃的掌控力有多大呢？香港永明金融今天公布最新一期「永明金融退休掌控力指數」，結果顯示港人的退休掌控力正逐步提升，而港人理想退休年齡有年輕化趨勢，近4成人希望於60歲前退休。

港人退休掌控力較去年有進步

香港永明金融委託尼爾森愛科（香港）有限公司於2022年6月2日至14日在香港進行，透過網上問卷訪問1,000名年齡介乎30至45歲、有一定經濟能力的香港居民。「永明金融退休掌控力指數」從情報、行動及正面經驗三大範疇量度其實際表現，綜合計算出港人對退休規劃的掌控力。報告指，今年整體退休掌控力在重要性與實際表現之間的差距有回落跡象。逾半數人認為情報、行動和正面經驗掌控對退休規劃及退休儲蓄均非常重要，約四成人對其實際表現感到非常滿意，較去年只得三成有明顯改善。

為提早退休而加倍努力

另外，報告亦指，港人理想退休年齡有年輕化趨勢，40%人表示希望於60歲前退休，較去年33%多7個百分點。不少人或許會為了提早達成退休目標而加倍努力，調查發現有更多港人在規劃退休及實行退休儲蓄兩方面均較一年前更努力。63%人認為自己比一年前更努力規劃退休港人，較去年52%增加11個百分點；62%人則認為自己比一年前更努力實行退休儲蓄計劃，亦較去年51%高出11個百分點。

是次調查亦探討了港人在後疫情時代的投資取態和對理財產品的需求。74%人認為自己累積財富能力較兩年前弱，88%人指外圍環境不穩而偏向訂定短至中期理財目標，可見港人在近兩年的理財態度趨向審慎。雖然如此，七成人對未來12個月的投資前景感到樂觀，主要是由於經濟活動恢復（65%）及疫情逐步受控 （63%）。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經