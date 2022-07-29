危疾和醫療保障功用要分清 創新危疾保障可配合診斷後不同需要

「疫」境同行第三年，大眾對健康保障意識明顯提高，然而疾病總是防不勝防，一旦不幸確診危疾，漫長的治療與康復過程不但影響患者及照顧者身心，昂貴醫療費用更帶來沉重負擔。因此，不少人會趁身體健康時，及早做好準備。根據宏利於2022年年初發表的一項調查，疫情肆虐促使港人有意增加醫療或危疾相關保險產品，37%的受訪者有興趣於未來六個月內購買醫療相關保險產品及危疾相關保險產品。

預先購買醫療或危疾相關保險產品的確有助減輕患病時的財務負擔。然而，投保前宜先了解兩種保險在功能、保障範圍與賠償方式上的差異，再制定適合自己及家人的保障方案。

功能、保障範圍與賠償方式大不同

危疾及醫保產品各自針對不同需要。舉例，一般醫保產品如償款住院保險，主要提供醫療費用索償，大致涵蓋病房、手術、護理、化驗及專科費用等。此類保險一般會以實報實銷形式賠償，保險公司會按保單內列明的保障範圍及各個項目的保障限額，作出相應賠償。

至於危疾保障，則旨在為受保人罹患嚴重疾病時提供財務支援。危疾治療動輒花費不菲，且患者或會因病或需接受長時間復康而影響工作收入，故危疾保障一般在受保人確診保單內承保的危疾後，提供一筆過現金賠償，受保人可按實際需要，自行決定該筆金額的用途。

靈活賠償方案 切合診斷後不同需要

隨着香港人口老化，危疾問題不容忽視，以香港頭號殺手癌症為例，據醫管局2021年底公布的統計數字顯示，2019年癌症新症較2009年上升35%，平均每日就有96人確診癌症。然而，醫學水平不斷進步，以往的絕症已非絕對是不治之症，存活率提升但亦有隨時復發風險，現在對抗危疾已變成長期抗戰。

有見及此，保險業界紛紛加快革新危疾保險產品，除了提供一筆過現金支援外，有計劃更為一些有較高復發風險的危疾，如癌症、中風及心臟病等，提供持續多重保障。對於不同的癌症種類和期數，每位患者亦有不同需要。近日，市場上有公司推出新危疾產品，創新地提供靈活癌症賠償方案，以配合患者在確診、治療和康復過程中的不同情況和財務需要。如受保人正在接受癌症積極治療或晚期護理，可選擇接受持續現金保障，補貼持續治療或支付生活費。一旦受保人不幸被診斷患有第3或第4期末期癌症，除了首次嚴重危疾賠償，亦可於特定期間内選擇一筆過額外現金支援 ，方便規劃晚期療護和家人生活。

誠言，危疾與醫療保險各有不同功能，一般醫保產品如償款住院保險可以提供醫療費用索償，而危疾保障於罹患嚴重疾病時提供財務支援，有助受保人建立更多元化健康保障。當然，大家投保前宜先評估自己的需要，選擇合適的保障方案。

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