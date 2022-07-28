【宏觀分析】未來的加息路徑不會激進 摩根大通：仍然偏好高質量的公司債券

昨日美聯儲公布最新的7月利率決議，美聯儲加息75基點，至2.25至2.50%不變，符合市場預期。這是該規模連續第二次加息，也是本周期第四次加息，美聯儲亦暗示「持續加息」在接下來的會議上會繼續。

摩根大通資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，該委員會似乎仍有望在年底前將利率提高到 3.25%-3.50% 的範圍。同時，亦意味接下來的三場 FOMC 會議的增幅不及前兩次。此外，超出年底政策利率預期的加息或與通脹及勞動力市場有所衝突，目前表明明年需要採取更加謹慎態度。許長泰認為現時的情況符合公司預期。在通脹居高不下的環境下，美聯儲盡快恢復中性是合理，美聯儲在最後三場的會議上，相信未來會趨向小幅度加息。

鑑於美聯儲的行動與 6 月份制定的政策利率預測以及市場預期大體一致，投資者可能開始看到加息周期結束的事實而引發樂觀情緒。這亦反映在隔夜成長型股票的表現優於價值型股票。債券收益率也隨曲線變平而下降。鑑於短期內風險偏好的潛在改善，該行預計這對亞洲資產總體而言也是利好。總體而言，該行仍然較偏好高質量的公司債券，而股票因為期盈利下調而有所考量，但未來該行將繼續尋找成長股。

即使再加75基點 預計不會造成衝擊

對於加息目前觸及中性利率水平（2.5%），安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ongyp認為未來的加息路徑或不會太激進，主要因為當局表示未來未來會更多地由數據主導， 加上聯邦公開市場委員會（FOMC）的聲明承認近期支出和生產的宏觀指標已放緩等原因。

相信在下一次於9月份的會議上，其經濟數據和通脹都可能放緩，預料聯儲局將可能加息50至75個基點。市場目前預期的加息平均值為60個基點。聯儲局主席鮑威爾亦對加息75個基點敞開大門。 因此，如果聯儲局加息75個基點，預計不會對市場造成衝擊。

雖然總體通脹將有所放緩，但核心通脹不會那麼快回軟，貨幣政策仍需要收緊，該行預料2023年將繼續加息。隨著聯儲局為通脹降溫和溫和增長的路徑定調，預計長期債券的收益率將逐漸下降。

責任編輯：陳玉蓮

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