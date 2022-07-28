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【網上支付】麥當勞App增設八達通網上付款功能　一「嘟」即點餐及付款

個人增值 10:35 2022/07/28

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為了方便和快捷，網上支付愈來愈普及。由即日起麥當勞App增設八達通網上付款功能支付選項，顧客只需升級麥當勞App至最新版本即可輕鬆完成點餐及付款。

升級至最新版本即可八達通付款

麥當勞指，為推動OMO（Online-Merge-Offline）消費模式，提供綫上綫下無縫連接的餐飲體驗。由即日起，麥當勞App用戶只需將麥當勞App升級至最新版本，並於手機內安裝八達通App，便可在App內即時使用八達通付款。顧客只需於手機點餐後，選擇八達通為付款方式，八達通App便會自動啟動，顧客可隨即選擇以實體八達通卡、手機八達通卡或八達通銀包付款。付款成功後顧客便可以到所選擇的麥當勞餐廳取餐。

客戶要留意，八達通拍卡功能適用於具備近場通訊功能（NFC）的Android系統手機、iPhone 7或之後型號並已安裝iOS 13或以上的iOS系統手機，或已連接八達通流動讀寫器的手機。 

另外，適逢第二階段消費券即將於8月7日開始派發，透過八達通卡領取消費券的顧客，記得留意麥當勞App聯同八達通於8月7日起推出的一連串優惠及消費回贈，麥麥賺到盡。

八達通付款步驟

    點擊圖片放大
    +2

責任編輯：區祖飛

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