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嚴選5大月餅早鳥優惠 配合指定信用卡低至6折

個人增值 18:33 2022/07/27

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距離中秋尚有1個半月左右的時間，但坊間不少餅店的月餅早鳥優惠多在7月底至8月初截止，記得要把握時間早啲用優惠價買啦！女士們最愛的手袋品牌相信離不開知名的Chanel、Dior、LV等等，但原來回報率最高的唔係以上著名品牌。目前有逾2000萬元資產的斜槓族，想每月生活費約1.5萬元，活到90歲，應該如何部署？「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 趁仲有早鳥優惠買月餅！皇玥推買4送1優惠、 九龍酒店早購有逾7折

距離中秋尚有1個半月左右的時間，但坊間不少餅店的月餅早鳥優惠多在7月底至8月初截止，記得要把握時間早啲用優惠價買啦！

2. 全球10大最保值手袋品牌　Chanel、Dior竟不敵小眾品牌三甲不入

女士們最愛的手袋品牌相信離不開知名的Chanel、Dior、LV等等，但原來回報率最高的唔係以上著名品牌。

3. 【理財個案】企業高管年薪曾達200萬元　變身斜槓族如何製造穩定投資收入？

目前有逾2000萬元資產的斜槓族，想每月生活費約1.5萬元，活到90歲，應該如何部署？

 

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