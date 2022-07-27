【MPF】7月強積金人均初步蝕$1,154　混合資產基金及固定收益基金扭轉跌勢

財富管理顧問公司駿隆公布截至7月23日止的7月份初步強積金回報數據。期內，駿隆強積金綜合指數跌0.5%，人均回報蝕1,154元，較上個月的人均蝕5,604元有所收窄。

■7月份強積金初步數據■

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三大基金指數之中，僅得股票基金指數錄負1.6%回報，混合資產基金指數及固定收益基金指數分別錄0.5%及0.1%的正回報，扭轉上個月的跌勢。預設投資策略基金的表現明顯跑贏，核心累積基金錄正回報2.3%，65歲後基金有1.5%。

若以今年初至今的回報來看，則人均蝕33,445元。股票基金指數、混合資產基金指數及固定收益基金指數今年來的回報分別錄負15.6%、14.8%及3.6%。

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駿隆認為，聯儲局加息舉措符合市場預期，同時更反映對抗通脹的決心。預期市場在短期（約3-6個月）較波動，可能有較大的跌幅或升幅，預期市場升跌受著美國加息速度、環球通脹升溫、俄烏戰爭演變、中國疫情及地緣政治發展等數大因素影響。較保守的投資者可將資產轉移至強積金保守基金，減低資產虧損機會。投資年期較長的強積金成員可考慮轉入股票市場作中長線退休投資。

積金局則對駿隆公布的7月數據作出回應，指強積金乃跨越三、四十年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。

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責任編輯：鄭樂怡

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