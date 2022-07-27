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【中秋節2022】香港寬頻5大限時中秋優惠　榮華貓山王榴槤冰皮月餅券只售$185

個人增值 18:19 2022/07/27

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9月10日為中秋節，各大商戶都推出優惠吸引客戶開心過節日，香港寬頻（HKBN）推出限時中秋優惠，不論是否為香港寬頻客戶，只要下載My HKBN App並登記成為用戶，於「我的換領／優惠」內領取相關優惠券，到指定香港榮華餅家分店及鴻福堂全綫分店即可享優惠。

香港榮華餅家月餅優惠

即日起至2022年 8月12日，My HKBN App用戶憑電子優惠券上之QR code到26間指定香港榮華餅家分店，就可以優惠價218元購買一張流沙奶黃月餅券（標準價為368元）或以優惠價185元購買一張貓山王榴槤冰皮月餅券（標準價為348元）。每款優惠券限用一次，一次可購買多張。

鴻褔堂中秋月餅優惠

即日起至2022年8月21日，My HKBN App用戶憑電子優惠券上的QR code到香港鴻福堂全綫分店，購買鴻褔堂中秋月餅禮券或e券指定套裝1套，即送價值26元的無糖自家涼茶1支，此優惠可於有效期內重複享用。

同時，HKBN亦提供3項鴻褔堂保健自家食品優惠，包括：

優惠一、購買鴻褔堂指定自家湯1包送自家蒸飯或粉麵1盅
即日起至2022年9月30日，My HKBN App用戶憑電子優惠券上之QR code到香港鴻福堂全綫分店，以正價購買鴻福堂指定自家湯1包 ，即可獲贈自家蒸飯／粉麵1盅。此優惠可於有效期內重複享用。

優惠二、鴻褔堂無糖自家涼茶30元2支優惠
即日起至2022年9月30日，My HKBN App用戶憑電子優惠券上之QR code到香港鴻福堂全線分店，可以優惠價30元購買無糖自家涼茶2支（零售價HK$26/支），此優惠可於有效期內重複享用。

優惠三、以優惠價160元購買鴻褔堂懷孕坐月食療套裝
即日起至2022年9月30日，My HKBN App用戶憑電子優惠券上之QR code到香港鴻福堂全線分店，可以優惠價160元購買懷孕坐月食療套裝。此優惠可於有效期內重複享用。

【相關文章︰趁仲有早鳥優惠買月餅！　皇玥推買4送1優惠、 九龍酒店早購有逾7折

責任編輯：區祖飛

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