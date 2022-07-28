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【幾時加P？】睇實銀行CASA比率 了解資金成本 評估加息時機（附16銀行比率）

個人增值 12:01 2022/07/28

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美聯儲又再大手加息0.75厘，大家最關注的就是本港銀行何時加P（最優惠利率），但是不是銀行一加定存息、或按息一觸及封頂位，銀行就要加P呢？其實銀行並非只有按揭這門生意，銀行的資金成本亦非只有定期存款，只要細閱各大本地銀行的年報，緊盯其中一項關鍵數據，就能判斷銀行加P的時機。

CASA即支票及活期戶口 存款利率僅0.001%

這項關鍵數據，就是銀行的CASA比率，即往來及儲蓄存款佔銀行總存款的比率。往來及儲蓄存款，簡單而言就是支票戶口及活期存款，這些戶口的利率都很低，例如4大行滙豐HSBC、渣打、中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 的儲蓄存款利率，都只有0.001%。如果一間銀行的CASA比率高，代表它的資金成本低；但如果CASA比率低，即定期存款佔比較高，銀行的資金成本就較高。

近月本網不時報導銀行調升定存利率【相關文章︰美資行也搶美金　推3.07厘美元定存】，存款是銀行的負債，銀行要付息的，而1年期定存目前高達3厘（最少都2厘）；貸款則是銀行的資產，銀行可以收息，但當中主要的按揭貸款利息則限於2.5厘，甚至低於銀行付出的定存利息，銀行就「無肉食」。所以若CASA比率較低（即定期存款佔多），銀行就有較大的逼切性加P，以挽救淨息差。

各銀行的儲蓄及往來存款（CASA）佔總存款比率（截至去年底）

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發鈔行竟非最高  一半銀行CASA低於50%

滙豐銀行並沒有披露CASA佔比，僅在年報中表示「主要資金來源為客戶往來賬項及客戶即期或短期通知儲蓄存款」。但參考其餘3大銀行，恒生、中銀香港及渣打銀行（香港）的CASA佔比都至少達65%，可以估計，滙豐作為全港最大的銀行，CASA佔比也大概在7至8成，甚至更高。部分主打零售銀行業務的外資行，例如花旗及星展，CASA比率都相當高。

但上述16家銀行當中，有8家的CASA比率都低於50%，反映它們的存款主要以較高息的定期存款為主，當中不泛經常出招搶定存的銀行，例如富邦、信銀國際、工銀亞洲等。

【相關文章︰聯繫匯率的銀彈只有總結餘嗎？關於金管局接錢的5件事

這就解釋了為何目前市場有3個P，因為早在數年前，已有中小型銀行捱不住，把最優惠利率調高至5.5厘後，沒有再減回來。所以，目前的情況仍然與過往相似，全港都依大型銀行馬首是瞻，但大型銀行相比中小型銀行，較為不急於加P。

滙豐近月都搶定存  6月底CASA比率料會上升

當然，讀者要注意兩點，首先上述CASA比率是去年底的數據，近月連滙豐都多次調高存款息吸定存，估計各銀行截至6月底的數據會有所不同。

第二，銀行的資金成本不只是存款，其他方面就要參考金管局定期公布的綜合利率。綜合利率反映的是銀行負債的加權平均利率，這些負債包括客戶存款、銀行同業存款、可轉讓存款證及其他債務工具等等。而最新6月底的綜合利率，為0.47%。

不過，綜合利率並未涵蓋借出貸款涉及的其他成本，如營運成本（如員工及租務支出）、信貸成本及對沖成本等等。

要全面評估銀行的資金成本並不易，但存款是其中一項佔比最大的資金成本，透過CASA比率，仍能有效了解銀行是否有加P的逼切性。

【相關文章︰了解加息對壓測的影響

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