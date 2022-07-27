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【中秋節2022】趁仲有早鳥優惠買月餅！　皇玥推買4送1優惠、 九龍酒店早購有逾7折

精明消費 17:27 2022/07/27

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雖然距離中秋尚有1個半月左右的時間，但坊間不少餅店的月餅早鳥優惠多在7月底至8月初截止。若想用相對便宜的價格買月餅，就記得要把握時間，趁還有早鳥優惠的時候買啦！

1. 望月

望月有多款中秋限定禮盒，款式包括：傳統系列、流心系列、奶黃系列、抹茶系列、果仁系列、純素系列、多款雜錦系列及特別版禮盒。

早鳥優惠至8月8日。流心奶黃月餅（4件禮盒裝）在早鳥優惠期間每盒178元，原價為218元；雜錦流心月餅（8件禮盒裝）則售每盒298元，原價378元。

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2. Häagen-Dazs

Häagen-Dazs今年首度聯乘法國羅浮宮博物館，推出雪糕月餅「The Masterpiece of Masterpieces」。Häagen-Dazs Club金或銀卡會員，或DBS信用卡持卡人可享低至64折早鳥優惠，同樣至8月8日。

另外，Häagen-Dazs專門店及e-shop推出快閃優惠套裝，只需468元即可自選2盒雪糕月餅，原價為756元。分別可以三選一：「和◆望月」或「茶◆亮月」或「醇◆伴月」禮盒，及二選一：「賞◆復古」或「賞◆明月」禮盒。各專門店發售時間至7月29日；e-shop發售時間至7月31日。

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3. 皇玥月餅

皇玥月餅由半島奶黃月餅始創人葉永華大師傅與及米芝蓮二星餅藝大師黎永冠大師傅帶領專業廚師團隊精心呈現，多款月餅包括至尊系列、經典系列、時尚系列、低糖系列及傳承系列。於7月31日或之前，在網店購買月餅實體券或月餅電子券，可享買4送1優惠，兼享7月至抵優惠價。

經典系列—流心奶黃月餅7月優惠價358元，原價408元；時尚系列—流心貓山王榴槤月餅優惠價308元，原價348元。

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4. 利苑酒家月餅

在8月15日或之前，登記成為會員購買可享優惠價額外再95折。送贈給朋友的話可訂實體券，滿900元可免運費將禮券送到府上；若家庭自用可訂電子券，可憑二維碼直接換領現貨。全店購滿1,200元可獲贈利苑XO醬禮券1張，最多10張。

迷你奶黃月餅（實體券）優惠價為218元，原價308元；雙黃白蓮蓉月餅（實體券）優惠價248元，原價368元。

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5. 九龍酒店月餅

九龍酒店月餅早購優惠至8月21日，招牌酥皮奶黃月餅（一盒八枚）早購有75折，可用優惠價298元買到，原價398元。如果買5盒或以上的話，售價更低至278元，相當於7折優惠。

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責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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