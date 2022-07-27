【銀行優惠】富邦銀行首間綠色分行落戶太古城　開戶享500元超市現金券、限量版福袋

環保概念與金融服務逐漸有着密切的關係，各大金融機構積極富邦銀行的首間Green Branch（綠色分行）今日於太古城分行隆重開幕，展開富邦銀行可持續發展新的一頁，引領客戶體驗綠色金融新生活。為慶祝這個大日子，全新開立或晉身Ambassador Banking客戶於太古城分行專享500元超市現金券迎新獎賞及限量版福袋。

多個可持續發展元素 提升綠色金融體驗

富邦銀行指，全新太古城分行加入多項可持續發展元素，包括透視型LED顯示屏、LED照明系統、殺菌淨化空氣系統和綠化天然植物牆，有助節能減碳和提升營運效益。此外，分行採用安全環保的不含甲醛油漆，而所有裝修廢料亦會交予環保署認可的ISO14001環保回收系統處理，推動回收減廢。同時，為配合富邦銀行可持續發展的策略並滿足客戶對數位銀行服務日益增長的需求，該分行採用無紙化的營運模式和設有24小時自助理財服務，客戶可隨時透過櫃員機進行提存及轉賬服務，感受靈活便捷的綠色金融體驗。

為慶祝全新太古城分行隆重開幕，由即日起至2022年12月31日，全新開立或晉身Ambassador Banking客戶於太古城分行專享500元超市現金券迎新獎賞及限量版福袋。同時，首38位投資基金等值20萬港元或以上的客戶可免收認購費，其他客戶亦可享0.88%認購費優惠。



富邦銀行太古城分行

地址：太古城道18號太古城中心地下061及062號舖（港鐵太古站D1出口）

電話：3129 1866或3129 1867



責任編輯：區祖飛

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