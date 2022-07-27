【業務拓展】大新銀行與銀通、YOOV開拓中小企數碼業務　加快中小企業貸款評估流程

作為初創企業和中小企業，開設銀行賬戶既困難又費時。大新銀行、銀通及YOOV今日宣布就中小企數碼業務及金融科技展開合作，為銀行及無代碼企業系統方案供應商為中小企客戶提供開放應用程式介面（API）的創新典範。

初創及中小企可更快捷管理財務狀況

大新銀行指，是次合作將大大簡化開戶申請的工作流程。在獲得客戶同意的情況下，大新銀行的數碼平台可利用預先填寫的公司資料為客戶開戶，不僅節省了客戶整理和提交資料的時間和精力，亦讓開戶流程更順暢、更快捷。開戶完成後，客戶還可以在 YOOV 平台上實時查看其大新銀行賬戶餘額及交易紀錄。此外，使用YOOV平台上的另類數據亦可加快銀行的中小企審批貸款流程，使客戶能夠更快地獲得資金以支援其業務發展。透過這個一站式解決方案，申請貸款及其審批流程將變得更簡便，讓客戶更輕鬆自如地管理其企業的財務情況。



隨著試行階段將在下個月向客戶開放，此次合作將建立一個智慧銀行及業務網絡，協助中小企客戶在瞬息萬變的營商環境中搶佔先機。銀通也將積極探索為銀行、中小企客戶與策略夥伴提供更多創新服務的可能性，包括專屬優惠和獎賞。

責任編輯：區祖飛

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