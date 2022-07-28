【消費優惠】759 阿信屋12周年慶限時優惠　key coffee即溶咖啡每件$28.9

759阿信屋推出12周年慶限時優惠，優惠期至7月31日。小老板燒紫菜卷熱賣速銷價每件14.5元，行貨公價為每件20.9元；key coffee即溶咖啡特價每件28.9元，原價為每件55.9元。

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撰文：hket小編

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