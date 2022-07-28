【消費優惠】759 阿信屋12周年慶限時優惠 key coffee即溶咖啡每件$28.9 精明消費 09:00 2022/07/28 分享： 分享： 759阿信屋推出12周年慶限時優惠，優惠期至7月31日。小老板燒紫菜卷熱賣速銷價每件14.5元，行貨公價為每件20.9元；key coffee即溶咖啡特價每件28.9元，原價為每件55.9元。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【中秋節2022】趁仲有早鳥優惠買月餅！ 皇玥推買4送1優惠、 九龍酒店早購有逾7折 2022/07/27 【中秋節2022】趁仲有早鳥優惠買月餅！ 皇玥推買4送1優惠、 九龍酒店早購有逾7折 【夏日賞賞你】第二批7月28日中午12時起換領 ORiental Traffic買滿$600減$450、75折海洋公園水上樂園門票 2022/07/27 【夏日賞賞你】第二批7月28日中午12時起換領 ORiental Traffic買滿$600減$450、75折海洋公園水上樂園門票 【消費優惠】$90買7-Eleven迷你思樂冰套券 即送「罐頭豬LuLu涼感毛巾」一件 2022/07/27 【消費優惠】$90買7-Eleven迷你思樂冰套券 即送「罐頭豬LuLu涼感毛巾」一件 【消費優惠】吉野家全新阿華田豐盛茶餐系列 只售$26起加$6升級阿華田脆脆特飲 2022/07/27 【消費優惠】吉野家全新阿華田豐盛茶餐系列 只售$26起加$6升級阿華田脆脆特飲 【中秋節2022】網購平台HOME+月餅低至5折 用恒生信用卡買滿$580輸入優惠碼即減$58 2022/07/26 【中秋節2022】網購平台HOME+月餅低至5折 用恒生信用卡買滿$580輸入優惠碼即減$58 著數優惠 美食 咖啡 759阿信屋