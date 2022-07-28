【消費優惠】休閒服飾、床上用品及嬰服飾展Speedo泳衣減至$380　華御結屯門海趣坊店開幕優惠

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

海港城展銷集「 休閒服飾、床上用品及嬰服飾展 Summer Sale 」

海港城展銷集Harbour City Bazaar即日起至8月1日，推出「休閒服飾、床上用品及嬰服飾展Summer Sale」，囊括多個品牌，例如床上用品品牌Casablanca、潮牌Champion、泳衣和水上用品品牌Speedo及Arena等。

Casablanca羊毛珍珠枕由原價329元至89元；Champion男裝短袖T恤減至最低161元；Speedo女裝連身泳衣由原價799元減至380元。

休閒服飾、床上用品及嬰童服飾展Summer Sale

日期：即日起至8月1日

時間：11:00am – 9:00pm

地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

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華御結屯門海趣坊店開幕優惠

適逢華御結屯門海趣坊新店隆重開幕，該店推出開幕優惠。即日起至7月29日，凡惠顧特選套餐，可享5元折扣優惠一次，適用於[御結]早晨套餐優惠及自選[御結]套餐優惠。；在7月30日至8月5日，凡購買任何御結，即可享甜品減3元優惠。​

華御結屯門海趣坊店

地址：屯門湖翠路168-236號海趣坊1樓83號舖​

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Starbucks：全新 Refreshers星冰爽飲品/季節美食

香港星巴克推出兩款在美國大受歡迎的Starbucks Refreshers—草莓檸檬星冰爽、粉紅草莓星冰爽與一系列清涼消暑飲品。另外，更推出Leon特別版星巴克草莓星冰爽杯套。由即日起至8月1日，顧客凡購買任何一杯星巴克草莓星冰爽手調飲品，即隨杯附上特別限量版杯套，並可立即透過杯套上的QR Code觀看Leon的廣告片。

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撰文：hket小編

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