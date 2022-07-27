【理財個案】企業高管年薪曾達200萬元　變身斜槓族如何製造穩定投資收入？

香港機會處處，雖然是個「易搵錢」的地方，但工作壓力也不少。今次《你財策劃師》的主角Winnie，今年44歲的她，2020年也曾跟我商討過，她也根據建議而安排了理財計劃，設定了每年目標及投資策略，兩年後再商討想檢討進展。另外，她也想了解以每月生活費11,000元至15,000元計算，預算活到90歲，是否有足夠金錢應付呢？

【背景】 姓名：Winnie

年齡：44歲

職業：斜槓族

家庭狀況：單身 【現有資產】 港元儲蓄：300萬元

股票：1,100萬元

儲蓄保險：60萬元

自住物業：860萬元

資產總值：2,140萬元 【每月支出】 開支 個人支出：11,300元

保險保費：2,700元

按揭還款：2.9萬元

每月盈餘：4.3萬元

Winnie 2020年與我面談時剛離職，以往是私人企業高管，年薪曾達到200萬元，在2019年中因工作壓力大，感覺過度辛苦而決定辭職，打算休息過後重新出發，但再尋找工作時，剛碰上了社會運動及疫情，可以符合要求的職位有限，有的收入又不滿意，因不想自貶身價，亦沒迫切性要收入，所以索性借此機會稍作休息，認清未來人生方向再出發。

兩年後今天，我和Winnie再次商討，雖然她還未找到期望的工作，但也嘗試過很多不同的崗位，有些是以往未考慮過的工作，包括綫上教授畫班、為私人機構撰寫文章及負責一些和過去工作有關的合約項目等。雖然收入還未足以應付生活，但令Winnie增加了不少工作上的新鮮感，對未來追求的工作亦有些新想法。

Winnie相信，自己起碼還有10年工作時間，但面對這幾年的疫情狀況及經濟環境，她也擔心可能未來數年機會亦不多。我向她表示，她的財政狀況並不差，並非沒有工作便會出現經濟困難，我和她先從現有財富及資產開始分析。

市場動盪 資產反增335萬

Winnie最初只給了我2022及2020年不同資產類別的百分比分布，並非實際數字，難以知道這兩年她的發展如何，因此商討時我再向她了解及蒐集資料數據，經詳細列出及比較兩年前資料，我發現Winnie目前的財政狀況比兩年前反而有進展。這兩年Winnie收入不足而日常支出照常，加上經濟不好及金融市場動盪，但她的總資產仍然增加了335萬元。

當我向Winnie說出這狀況的時候，她覺得難以置信，更笑說平時很多時候，都沒有核實清楚資產表現及現金流狀況，她更略為激動地指出雖然組合有增長，但她本應在賺取收入階段但偏偏卻沒有機會，加上她認為已經付出了不少時間及金錢學習投資，應該能夠做得更好，但感覺結果不似預期，有些洩氣。

我跟Winnie說，她這兩個問題需要分開處理。首先，她認為應該可以賺得更多錢，原因是她有能力擔任兩年前已失去的工作，當時年薪達200萬元。可是今天實際情況並非如此，而這方面亦非個人能夠控制，事實上我們應該專注在一些能夠掌握的事情上，就像Winnie的財富組合便是她能夠掌握的事情。

投資回報及風險

所以開始討論時，我便試探了Winnie對目前的生活模式的滿意度，言談間她亦感覺享受目前的生活模式，我提醒她既然享受目前的生活，而且在持續不能找到合適的全職工作下，她的生活亦沒有問題，那便要學習放下及調整心態了。

在投資策劃方面，Winnie感覺自己做得不好，時常想追求一些方法能夠有更好表現。她用了3頁紙，將她的投資組合詳細列出及提出一大推疑問，例如：人民幣定期轉買A股而輸錢怎樣辦？今年開始買美股，想增加美股比例及減少港股是否合適？買REITS分散貨幣及市場風險是否正確？因已有太多蟹貨，不知應否再增加港股？是否應該將有平穩回報3.46厘的儲蓄保險計劃轉買股票？何時應該套現收息基金或股票？

基本上，Winnie的想法，是認為有些表現平穩的資產回報不夠高；相反有些資產潛在有較高回報的又擔心風險太高，她的困擾和第一點同出一轍。就算是著名投資專家，同樣有機會面對虧損的結果，因為有潛在回報的投資必然有風險，而追求高回報的同時便要面對高風險。所以Winnie不應該着眼於個別投資決策，反而應該用一套全面管理概念，為不同人生階段的現金流需要做準備。

與Winnie在討論時，提到她對我在之前分享的一個已經移居台灣的個案（詳情可看《iMoney》第752期Carson的個案）印象深刻，因為對方和她財富水平相若，相比她卻能夠製造更多被動入息。我跟她解釋，她和Carson面對同樣的問題，就是心態上未能懂得放手，尤其是面對投資世界，更應該讓一些專業人士幫忙。

她的情況和不少個人投資者一樣，是一些投資心理偏差問題，需要了解及面對，才不會因市場變化而嚴重影響生活及心情，這才可以有更多時間享受生活。計算退休儲備時，我跟她說只需要約600多萬元便已經能夠達到她期望的退休生活，Winnie衝口而出說：「無可能」，再傾談下去，她有這種否定想法的原因，是還未清楚了解持有的資產的定位及未來去向。

其中一個問題便是，忽略了可以運用自住物業製造現金流的可行性。當將來符合年齡要求時，Winnie可以申請安老按揭，以目前樓價計算，65歲時便可以透過安老按揭而獲得每月20,750至36,520港元的保證入息。經詳細講解後，原來Winnie並不清楚安老按揭的運作原理，即是代表在她現時身家中有27%的資產被疏忽管理了。

資產綽綽有餘 應享受生活

我再為Winnie估算，假設她持續目前的生活水平，不計算按揭還款，每月只需1.4萬元，假如現時便開始需要退休入息，直到90歲，46年的時間年度通脹維持在3%，而未運用的資金能夠製造4%收益，按這些假設計算，她只需要有627萬元便能夠應付需要的生活。她目前的總資產值為2,140萬元，遠多於這筆需要的金額，就算扣除物業及用作支付按揭還款的金額，仍然有1,280萬元，有足夠儲備應付其他需要，包括居住地方的維修保養及潛在醫療支出等，還可以有餘錢用作進一步提升生活質素。

當然，她還要注意身體及心理健康，必須定期檢討醫療及危疾保障，將風險適當地轉移給保險公司，確保躲不開但又不知何時出現的意外及疾病不會導致財政儲備受嚴重衝擊。最後，我給Winnie的建議是，應該減少花在管理投資組合的時間，多用時間在一些生活情趣上，例如可以寓工作於娛樂的教授畫班和繼續發展兩年前討論過的企業培訓及教練事業。

【原文刊於第762期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生諮詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

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