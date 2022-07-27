【美股知識】美股近日或顯著波動　簡單重温「熔斷機制」如何運作

美股近日有機會再顯著波動，不妨重溫「熔斷機制」運作。熔斷機制旨在讓交易放緩幾分鐘，讓投資者能夠了解市場正在發生的事情，利用信息並根據市場狀況做出決策。發生熔斷表明短期波動過大，但不應讓長期投資者擔心。

大家可能還記得2020年3月，在新冠肺炎（COVID-19）大流行不確定性日益增加的情況下，市場經歷了一系列崩盤，在兩周內四次觸發熔斷機制。

熔斷機制是如何運作

在指數方面，熔斷機制基於標準普爾500指數在一個交易日內的下跌。限制在三個不同的值觸發：下降7%、下降13%和下降20%。對於7%和13%的跌幅，交易僅暫停15分鐘，但如果標準普爾500指數下跌整整20%，當天剩餘時間暫停交易。證券交易所與期貨和期權市場合作，以激活和協調這些市場範圍內的斷路器以暫停交易。

至於個股，市場還可以通過限制上下限去實施熔斷。如果股票價格突然超出指定的價格區間（設定為較前5分鐘平均價的5%、10%和20%）上升或下降，並於15秒內無返回「價格波幅區間」，便會暫停交易5分鐘。單一股票斷路器更為常見並且每天都在發生。與市場範圍內的熔斷機制不同，熔斷機制旨在抑制恐慌性拋售及相反的瘋狂追買。

熔斷機制的歷史

華爾街在1988年實施了全市場的熔斷機制，以應對1987年10月19日的黑色星期一崩盤，當時道瓊斯指數下跌超過22%。

1997年10月27日，全球「小崩盤」發生時，熔斷機制在最初幾年引發了頻繁的市場停頓。這促使市場監管機構對機制進行重大調整，最顯著的是將基於點的觸發值轉換為基於百分比。

自1997年以來，僅在2020年3月觸發了四次全市場熔斷機制。

為市場提供喘息空間

對市場實施價格控制雖然會降低市場的自由度，但熔斷機制似乎確實有意義。因為機制可以提供一個喘息的機會，打斷突然出現的恐慌。

沒有人知道熔斷機制何時會再次啟動，從而阻止劇烈的市場下滑。但長期買入並持有的投資者不應該擔心交易限制和市場停頓，反之可視為一種保護。

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