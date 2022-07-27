【名品攻略】全球10大最保值手袋品牌　Chanel、Dior竟不敵小眾品牌三甲不入　綠色手袋原來最保值！　

女士們最愛的手袋品牌相信離不開知名的Chanel、Dior、LV等，而且黑色絕對是必買的手袋顏色，它耐用之餘更易襯衫，具投資保值潛力。不過，有英國時裝網站公布了全球10大最值得投資時尚品牌排行榜，同時列出最保值顏色排行，到底以上品牌和顏色有沒上榜呢？哪一個品牌和顏色升值潛力高，更具回報率呢？馬上入內文了解啦！

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Hermès回報率僅26.7%

英國一間主要比較各種金融服務的網站money.co.uk去年9月公布了一項有關頂級時尚投資的調查，當中列出了10大最保值手袋品牌、最保值顏色排行榜。在最保值手袋品牌中顯示，一些傳統名品牌例如PRADA、CHANEL、Hermès都有上榜，不過只分別位於第6、7與第8位，而它們的保值百分比分別為28.9%、28.3%、26.7%。

而能夠成功擊敗各大名牌、晉身上榜單首位的竟是來自美國小眾品牌Brandon Blackwood，它同時超越位於第3的DIOR以及第4位的Louis Vuitton經典品牌，Brandon Blackwood的轉賣回報率更高達100.4%。另外，一些品牌Balenciaga、Burberry、Gucci則不入10大，分別排名於第12、13及第14位。

黃色手袋回報率最低

在手袋顏色方面，相信黑色是不少女性必買的顏色之一，它既百搭亦受歡迎。不過，調查顯示，最保值的顏色竟然為較少人使用的綠色，報告指這種顏色可能比任何其他色調都更有利可圖，平均利潤為 65.7%。而紅色手袋以 49.8% 的潛在回報率緊隨其後，銀色則以 42.9%位居第三。而在榜單最後的一位是黃色手袋，平均售價比原價低3%。

■10大最保值手袋品牌排行榜■

（由低至高排列）

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■13大最保值顏色排行榜■

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責任編輯：區祖飛

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