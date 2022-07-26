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【定存優惠】加息前夕美資行也搶美金　推3.07厘美元定存　全城次高

收息攻略 18:43 2022/07/26

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在美國議息前夕，美元搶存戰愈趨激烈，近日多間銀行都偷步上調美元存息。最新有花旗銀行加入戰團，新增3個月、6個月及12個月美元定存特惠年利率，當中6個月及12個月優惠更不設最低存款額，最高年息見3.07厘！

■目前最高息的３個月美元定存■
（按年息低至高排序）

    點擊圖片放大

■目前最高息的６個月美元定存■
（按年息低至高排序）

    點擊圖片放大

■目前最高息的12個月美元定存■
（按年息低至高排序）

    點擊圖片放大

由即日起至7月30日，花旗私人客戶業務或Citigold 戶口新客戶以5萬元或以上開立美元定存，並持有指定產品結存，可享3個月2.88%年利率，冠絕全行，力壓富邦的2.8厘息。

至於6個月及12個月美元定存息則分別為2.58厘及3.07厘，更不設最高或最低存款額限制。但花旗私人客戶業務或Citigold戶口客戶須於網上銀行或手機銀行開立美元定存。

新設6個月及12個月港元定存
另外，該行亦新設6個月及12個月港元定存特惠年利率推廣，分別為2.41厘及2.71厘，同樣須於網上銀行或手機銀行開立港元定存，以及不設最高及最低存款額。

至於原有的3個元港元定存息仍維持在2.48厘，起存額仍是5萬元。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 存款收息

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