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【高息定存】1個月人民幣定存最高5厘 美資行最高3.5厘 短期賺息千元

收息攻略 10:45 2022/07/27

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近日除了美元定存值得關注【相關文章︰美資行也搶美金　推3.07厘美元定存】，人民幣近日滙價走穩，在岸人民幣兌美元近兩周都在7.75至7.76之間徘徊，想做短期人民幣定存，中小行最高可達年息5厘，中資銀行最高4.5厘，而有數家大行則提供最高3.5厘水平。

各銀行的1個月人民幣定存年息（年息由低至高排列）

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須留意大部分銀行的短期人幣定存，必須為兌換資金。各銀行的起存額不同。富邦最高為5厘，以10萬港元等值的起存額，期內賺息約416港元。而花旗、滙豐及中銀香港（02388）的1個月定存都為3.5厘，當中以花旗的起存額最高，為30萬元人民幣，期內賺息約875元人民幣，即逾千港元。但須留意，有關優惠只適用於全新客戶，以及過去6個月內未有進行美元10,000元等值或以上之外幣交易(港元兌美元及美元兌港元之交易除外)的現有客戶。

相關文章︰三銀行加美元定存息　星展12個月年息2.5厘

相關文章︰美國加息前夕兩中資行加存息　中銀12個月港元定存2.2厘

美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】

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