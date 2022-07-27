【消費優惠】$90買7-Eleven迷你思樂冰套券　即送「罐頭豬LuLu涼感毛巾」一件

7-Eleven推出「迷你思樂冰套券」，由即日起至8月16日，以$90購買思樂冰套券，即送「罐頭豬LuLu涼感毛巾」一件，貨品數量有限，售／送／換完即止。每套「迷你思樂冰套券」內附10張免費換領迷你思樂冰換領券，每張券有效日期至2022年9月30日，逾期無效。

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撰文：hket小編

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