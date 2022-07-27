【消費優惠】$90買7-Eleven迷你思樂冰套券 即送「罐頭豬LuLu涼感毛巾」一件 精明消費 10:30 2022/07/27 分享： 分享： 7-Eleven推出「迷你思樂冰套券」，由即日起至8月16日，以$90購買思樂冰套券，即送「罐頭豬LuLu涼感毛巾」一件，貨品數量有限，售／送／換完即止。每套「迷你思樂冰套券」內附10張免費換領迷你思樂冰換領券，每張券有效日期至2022年9月30日，逾期無效。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】吉野家全新阿華田豐盛茶餐系列 只售$26起加$6升級阿華田脆脆特飲 今日 【消費優惠】吉野家全新阿華田豐盛茶餐系列 只售$26起加$6升級阿華田脆脆特飲 【中秋節2022】網購平台HOME+月餅低至5折 用恒生信用卡買滿$580輸入優惠碼即減$58 2022/07/26 【中秋節2022】網購平台HOME+月餅低至5折 用恒生信用卡買滿$580輸入優惠碼即減$58 【信用卡優惠】大新銀行信用卡最新夏日Staycation推廣 Hotels.com酒店預訂可享85折優惠 2022/07/26 【信用卡優惠】大新銀行信用卡最新夏日Staycation推廣 Hotels.com酒店預訂可享85折優惠 【消費優惠】蘇寧ｘSesame Street推限定獨家禮品 SoClub積分+20元換購硅藻地墊 2022/07/26 【消費優惠】蘇寧ｘSesame Street推限定獨家禮品 SoClub積分+20元換購硅藻地墊 【1萬元消費券】調查顯示本地餐廳生意有改善 近半成東主或出推廣配合第二階段消費券 2022/07/26 【1萬元消費券】調查顯示本地餐廳生意有改善 近半成東主或出推廣配合第二階段消費券 著數優惠