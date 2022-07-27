【消費優惠】吉野家全新阿華田豐盛茶餐系列 只售$26起加$6升級阿華田脆脆特飲 精明消費 09:00 2022/07/27 分享： 分享： 吉野家x阿華田推出茶餐午後豐富之選，脆香丹麥多士伴阿華田脆脆醬、日式炸餃子，配迷你鰹魚湯烏冬及熱阿華田，只售$34。而另一款丹麥多士伴阿華田脆脆醬、迷你關東煮配熱阿華田，只售$26。加$6更可以升級阿華田脆脆特飲。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【中秋節2022】網購平台HOME+月餅低至5折 用恒生信用卡買滿$580輸入優惠碼即減$58 2022/07/26 【中秋節2022】網購平台HOME+月餅低至5折 用恒生信用卡買滿$580輸入優惠碼即減$58 【信用卡優惠】大新銀行信用卡最新夏日Staycation推廣 Hotels.com酒店預訂可享85折優惠 2022/07/26 【信用卡優惠】大新銀行信用卡最新夏日Staycation推廣 Hotels.com酒店預訂可享85折優惠 【消費優惠】蘇寧ｘSesame Street推限定獨家禮品 SoClub積分+20元換購硅藻地墊 2022/07/26 【消費優惠】蘇寧ｘSesame Street推限定獨家禮品 SoClub積分+20元換購硅藻地墊 【1萬元消費券】調查顯示本地餐廳生意有改善 近半成東主或出推廣配合第二階段消費券 2022/07/26 【1萬元消費券】調查顯示本地餐廳生意有改善 近半成東主或出推廣配合第二階段消費券 【消費優惠】牛角日本燒肉專門店指定分店 夜食割引放題8折 2022/07/26 【消費優惠】牛角日本燒肉專門店指定分店 夜食割引放題8折 著數優惠 美食 吉野家