【消費優惠】吉野家全新阿華田豐盛茶餐系列　只售$26起加$6升級阿華田脆脆特飲

吉野家x阿華田推出茶餐午後豐富之選，脆香丹麥多士伴阿華田脆脆醬、日式炸餃子，配迷你鰹魚湯烏冬及熱阿華田，只售$34。而另一款丹麥多士伴阿華田脆脆醬、迷你關東煮配熱阿華田，只售$26。加$6更可以升級阿華田脆脆特飲。

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撰文：hket小編

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