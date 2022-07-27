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【理財專家訪問】 李錦為實現教育夢　與太太低物慾生活 只教小朋友理財唔教成年人？係咩原因？

個人增值 15:12 2022/07/27

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作為一位理財專家，李錦Edmond是一個有計劃的人，他花了近15年時間累積財富，為家庭的財政開支提供足夠儲備，為小朋友預備好去海外升學費用等，現年未及「登陸」的Edmond 表示，希望自己在50歲後能為社會作出貢獻，有能力回饋社會。

夢想是一件很虛的事，但在實踐夢想的過程中卻是踏實而貼地的事。
 

50歲後要回饋社會，可以追溯到2007年，Edmond已與好友Michelle成立社聯_頌慈基金，幫助接近4000位長者，提升他們的生活質素。於2015年與好友創立慈善機構「理財啟苗」，全職義務教導及培養青少年良好理財態度及正確金錢價值觀，至今已幫助逾40間中小學、學生人數逾4,000人，而大專方面亦有近3,000人。理財教育是一項長遠的課程，從數字上看或許沒有看到其影響力。當一個人學懂理財，他們改變的卻是整個家庭，及後影響其他人，帶來「蝴蝶效應」。

【前法興董事李錦當年「差啲輸身家」 悟出人生 毅然辭去高薪厚職 ： 按此

Edmond 在實踐夢想的過程，為夢想，不買新車不換大屋，更實踐以下行動，讓自己儲足夠的「彈藥」去實現夢想。

 1. 減低消費

為了實現夢想，Edmond於2008年開始與老婆減低個人支出，當中包括不買新車，不買遊艇，去旅行亦不會選擇坐頭等位，沒有換大面積的屋，大部分的支出都是放到慈善工作中。

2. 儲蓄

他將工資的的50至55%儲蓄，儲蓄要以百分比去儲而不是一個特定金額，例如你人工有1萬元，儲10%為1,000元，若你賺2萬元，你仍然只儲1,000元便不可以，而他個人要求自己儲50%至55%的比例。

3. 投資

若你將儲下的金錢只放在銀行，不但跑輸通脹，或許有日「身痕」，又去「炒炒賣賣」，他當年開始買港交所 （00388） 及匯豐銀行 （00005） 作為收息作用。他一直表示，為了完成夢想，總需要付出，包括延遲消費，作出適當的計劃等。

為何理財教育只專注教小朋友而不教成人理財呢？

Edmond 分享有個測試，分別給予成年人及小朋友兩張圖，一張為大上大落的股價圖，一張是比較平穩的股價圖，當教完小朋友投機及投資的分別後，小朋友多數都會嘗試將學習的應用到選擇上，並表示自己會選擇平穩的技資方案。問到成年人時，他們也會表示，會小心選擇，會選擇合適的。但到最後，他們總會悄悄地問Edmond有無Number 可以「醒」佢哋，只要贏20%至30%也可以，輸10%也沒問題。

正正因為這樣，Edmond明白到「炒賣」或者稱為「賭博」其實是人性，沒有分對錯，但對於成年人而言，他們自小沒有一個正確的觀念，亦很難可以改正他們，亦即我們常說的「無得救」。

雖然成年人不一定可以完全學懂正確的理財之道，但他們仍然可以跟隨三個守則去評估自己到底是投資或投機，包括你所投資的股票是有耐性等待嗎？（時間）、有沒有派息及你買之前有沒有做功課，亦即了解你所買的股份業務是甚麼等等。

若您已超過35歲，卻沒有一套有紀律及定期的理財計劃，以下亦給你一些建議。

有效儲蓄是「先儲後使」
耐性等待是理財投資的首要重要元素
嚴守紀律是長遠投資成功的基礎
靠借信用卡消費 還最低額是一件愚蠢的事

在股票市場，最不好的投資是概念股，因為概念股大幅波動，看似吸引，但只是反映投機者盲目追捧的反應。
 

記者：陳玉蓮

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