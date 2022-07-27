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【消費優惠】東海飲食推火焫烤魚優惠價$238發售　香港街市「為食節」大抽獎送總值$15萬禮品

精明消費 07:30 2022/07/27

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.東海飲食：外賣新品火焫烤魚優惠價$238／藏龍卸甲組合餐優惠價$268起

熱爆Mirror演唱會正式開鑼，而東海飲食外賣新品火焫烤魚今日亦全新登場，以優惠價$238發售（原價$398）。烤魚與蔬菜配料吸盡香辣湯汁，非常惹味。外賣更附送不銹鋼煲，回家後原煲翻熱即食，超方便。而皇室堡分店除了外賣，更特設堂食。

    點擊圖片放大

另外，更東海最新推出藏龍卸甲組合，以優惠價$268起，可以食到半隻京式片皮鴨及1隻上湯波士頓龍蝦，另加$30更可以上湯轉為芝士焗。再來多碗足料又滋陰的萬壽果燉螺頭湯，每位$38！

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2.香港街市：「為食節」大抽獎送出總值15萬元禮品

「香港街市為食節」由即日起至8月21日舉行，送出總值$15萬的獎賞！香港街市會員憑有效會員卡於指定參與街市消費，即可參與大抽獎，Hizero四合一潔地機、煤氣公司禮券、安記鮑魚福袋及各式日常生活用品等豐富禮品隨時到手，兼享小食街雙倍積分及現金券折扣，參與留言活動更有機會贏取小食街$100現金券。

「香港街市為食節」參與街市名單共19個：
天瑞街市、本灣市場、太和街市、良景市集、隆亨市集、啟業市場、香港街市 – 逸東邨、青衣市場、寶達市場、葵盛東街市、恆安市場、廣源市場、啟田市場、竹園市場、頌富市場、華明市場、沙角市場、寶林市場、祥華市場

    點擊圖片放大

3.時尚家品及運動服飾特賣低至1折

由7月27日開始一連6日, 多款優質家品、廚具、床品及運動用品開倉！參與品牌有I Love Kitchen、Kenwood、Delonghi、Braun、Innotec、Cuisintec、STONELINE、CRISTEL、WOLL、LOCK&LOCK、雞仔嘜、貴夫人、J-Tex、Alpha Industries、Arena、Speedo 等。

開倉詳情：

日期 : 2022年7月27日至8月1日
時間 : 早上11時至晚上9時
地點 : 銅鑼灣時代廣場一座16樓

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撰文：hket小編

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