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【信用卡優惠】大新銀行信用卡最新夏日Staycation推廣　Hotels.com酒店預訂可享85折優惠

精明消費 18:18 2022/07/26

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大新銀行信用卡宣布，為客戶帶來一系列獨家酒店禮遇，現有大新銀行信用卡客戶在預訂期內，可以優惠價預訂Hotels.com全球精選酒店及香港柏寧酒店，詳見下圖資訊。

■大新信用卡最新夏日Staycation推廣優惠■

    點擊圖片放大

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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