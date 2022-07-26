【信用卡優惠】大新銀行信用卡最新夏日Staycation推廣 Hotels.com酒店預訂可享85折優惠 精明消費 18:18 2022/07/26 分享： 分享： 大新銀行信用卡宣布，為客戶帶來一系列獨家酒店禮遇，現有大新銀行信用卡客戶在預訂期內，可以優惠價預訂Hotels.com全球精選酒店及香港柏寧酒店，詳見下圖資訊。 ■大新信用卡最新夏日Staycation推廣優惠■ ▼點擊圖片放大 責任編輯：鄭樂怡 ＝＝＝＝＝ 邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【中秋節2022】網購平台HOME+月餅低至5折 用恒生信用卡買滿$580輸入優惠碼即減$58 今日 【中秋節2022】網購平台HOME+月餅低至5折 用恒生信用卡買滿$580輸入優惠碼即減$58 【消費優惠】蘇寧ｘSesame Street推限定獨家禮品 SoClub積分+20元換購硅藻地墊 今日 【消費優惠】蘇寧ｘSesame Street推限定獨家禮品 SoClub積分+20元換購硅藻地墊 【1萬元消費券】調查顯示本地餐廳生意有改善 近半成東主或出推廣配合第二階段消費券 今日 【1萬元消費券】調查顯示本地餐廳生意有改善 近半成東主或出推廣配合第二階段消費券 【消費優惠】牛角日本燒肉專門店指定分店 夜食割引放題8折 今日 【消費優惠】牛角日本燒肉專門店指定分店 夜食割引放題8折 【消費優惠】Pricerite實惠旺角開新店推試業優惠 購物滿$5,000享95折 今日 【消費優惠】Pricerite實惠旺角開新店推試業優惠 購物滿$5,000享95折 香港 Staycation 信用卡 酒店 銀行