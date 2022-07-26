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【虛擬銀行】「ZA百萬勁抽嘉年華」明日奧海城舉行　可獨贏100萬元現金獎、限量周邊產品

個人增值 18:46 2022/07/26

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眾安銀行（ZA Bank）經常舉辦全港活動讓市民搶盡不同優惠。ZA Bank將於7月27日（星期三）開始於奧海城二期舉行「ZA 百萬勁抽嘉年華」，場內有一部「實體百萬勁抽機」，只要集齊5張「勁抽集氣券」，就可以抽獎一次，獨贏100萬元現金的機會。

「ZA 百萬勁抽嘉年華」分別於奧海城及屯門市廣場舉行，而明天將會率先在奧海城進行，市民可免費到場內參加活動。「ZA 百萬勁抽嘉年華」設有7大經典遊戲，分別是擲彩虹、拋圈圈、小丑大板牙、彈珠台、拍拍機對壘、牛奶桶及幸運滾球，大家每玩1次攤位遊戲就可以得到「勁抽集氣券」1張。而早於7月起舉辦的「ZA 百萬勁抽」，以ZA Card消費就有機會獨贏100萬元現金的網上抽獎，將會帶到嘉年華，並於現場設有巨型「實體百萬勁抽機」（夾扭蛋機）。

集齊5張「勁抽集氣券」可夾扭蛋1次

參加者每次參與攤位遊戲都會獲發「勁抽集氣券」1張，集齊5張即可夾扭蛋1次，有機會夾到「百萬勁抽券」，再上ZA Bank App兌換成「ZA百萬勁抽」的抽奬機會。每張「百萬勁抽券」都有獨立號碼，手持愈多「百萬勁抽券」，獨贏100萬元現金的機會就愈高。ZA Bank會分別於8 、9月隨機抽出一個「百萬勁抽券」號碼，獨贏100萬元現金。其他扭蛋精彩獎賞包括Uber乘車優惠、玩具反斗城精品玩具、信和集團商場100元現金券及麥當勞禮券等，夾中扭蛋保證有獎，永不落空。

另外，參加者更可贏取限量ZA周邊產品，包括ZA口罩及口罩套、ZA 環保袋等。現場亦有Zappy Alfie打卡位，大家只要於Instagram打卡，再hashtag#ZACarnival或者#ZA嘉年華，同樣可以獲得「百萬勁抽券」。

「ZA 百萬勁抽嘉年華」活動詳情：
地點：奧海城二期Olympian Hall G/F
日期：7月27日（星期三）至8月8日（星期一） 
時間：中午12時至晚上9時

地點：屯門市廣場Main Atrium 1/F
日期：8月11日（星期四）至8月23日（星期二） 
時間： 中午12時至晚上9時
 

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責任編輯：區祖飛

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