【高息債券】買高息債就可以穩健收息？　現實數據話我地知會面對賺息蝕價風險

債券一般予人穩健收息的感覺，而高息債券由於旨在提供比其他類型債券更高的回報，所以會獲得投資者的青睞。不過，這些債券的評級一般較低，同時亦有另一個名稱叫「垃圾債券」，相關發債機構的信貸或違債風險往往較高。

房地產及能源高息公司債表現最差

晨星Morningstar發表報告，指出已發展市場前所未有的加息，令大部分債券類別在今年第二季錄得虧損。在所有的類別之中，較長期的基金平均表現都差過同業，而短期或浮動利率基金的損失則較小。在信用利差擴大的情況下，企業債傾向明顯的基金普遍都表現欠佳。

歐洲信貸市場的重新定價導致信貸利差顯著擴大。截至今年6月底，ICE美銀歐元高收益債券指數的孳息率接近7厘，但之前此水平只有在疫情爆發初期出現拋售，及2012年市場正從歐洲主樣債務危中復甦時才會出現。投資級別及高收益公司債之中表現最差的行業板塊包括房地產及能源。

■同一板塊下高息債及普通企業債的回報比較■

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高息債券回報大跌

從報告中的數據可見，同為房地產板塊，但ICE美銀歐元高收益債券限制指數的截至6月30日的負回報可達31.45%；而債券質素較好的ICE美銀歐元企業指數的負回報則只有18.19%。由此可見，在經濟衰退的情況下，高息債券所承受的風險較大，即使會派高息，但回報較信貸質素較佳的債券為差。

除了歐洲市場之外，在香港市場亦有類似例子。Premia中國地產美元債ETF （03001） 雖然能做到每季派息，且在最近派息每股0.5美元，收益率達2.58%。但事實上，其股價在去年4年上市後的3個月後急劇下瀉，由上市價388.7元下跌至目前的109.8元水平，跌幅達72%，投資者要面對「賺息蝕價」的困局。

責任編輯：鄭樂怡

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