香港有哪家中資銀行的官網預設是英文呢？外資銀行情況又如何呢？

最近談了好幾篇有關 CBDC 的文章，好像有點太嚴肅了。今天想談些輕鬆無聊但又好像有點意思的話題：

31 家在香港註冊的 Licensed Bank (持牌銀行)，它們官網的預設語言是英文還是中文呢？

大家有沒有留意到在 9 家中資銀行裏，竟然有 2 家是用英文作官網預設語言的呢？當 8 家 VB 全都有內地資金支持的時候，原來只有 3 家是用中文的呢？還有 1 家傳統銀行的官網是雙語並行的，又是哪一家呢？

香港 31 家在香港註冊的 Licensed Bank 的簡單分類

這一次的統計目標是 31 家在香港註冊的 Licensed Bank，我會把它們分成 5 類，包別為：

英資和美資 4 家：包括花旗、滙豐、渣打、摩根士丹利 (亞洲)

中資 9 家：包括中銀、交行、中信、建行、集友、創興、永隆、工商、南商

港資 6 家：包括東亞、大新、恒生、上商、大生、大有

亞洲非中港 4 家：包括大眾、星展、永亨、富邦

虛銀 8 家：包括眾安、天星、Mox、Livi、WeLab、平安、螞蟻、富融

以上分類純綷我一人見解和感覺，例如雖然恒生背後大股東是滙豐，可是我就是感覺恒生港味濃郁，所以硬要把它打成港資，中間是有很多偏見的，大家不認同的就重新分類就好喇。

至於什麼叫 Licensed Bank，這個也不是這篇文章重點，簡單說就是 HKMA 管理的「銀行」其實是有過百家的，當中有所謂「銀行三級發牌制度」，當中只有「持牌銀行」Licensed Bank 能接受大家的活期存款，也最接近大家心中定義的「銀行」喇。

而截至今年 6 月 31 號在香港註冊的 Licensed Bank 就是上表這 31 家，當中 Morgan Stanley 我就未能找到專屬的香港官網，所以這次總數就是 30 家喇。

官網都是有繁簡英的，預設語言是什麼一回事呢？這又有什麼意義？

大家都會合理預期香港銀行的官網都是繁簡英三種文字的，所謂「預設語言」就是當我不標明我想要的語言的時候，例如我只輸入 www.bochk.com，中銀官網到底會把我 re-direct 到哪個語言的網頁呢？

這個 re-direction 的機制有可能會因為偵測到的地區、瀏覽器、作業系統、瀏覽過的網頁和 cookies 等的因素影響，所以大家未必能完全複製我的結果，大家要留意喇。

是次測試用的是 Windows 11 (預設英文) Google Chrome Version 103.0.5060.134，在香港沒有 VPN 並且使 incognito mode (無痕模式) 進行，希望能儘量呈現原廠設定喇。

至於這個測試有什麼意思？意義是大家賦予的喇，我就覺這是一種身份表達，不知道大家同不同意呢？

3 家英美代表當然是全英文啦！

我想這也非常合乎大家的想法吧，3 家英美代表花旗 、滙豐 、渣打都是用英文首頁的。

在測試過程中，滙豐是我發現唯一一家銀行，有明顯根據大家上次訪問時所用的語言而作出語言調整，即上次如果大家選了中文，下次再輸入 www.hsbc.com.hk，就會自動跳到中文的頁面。

對於這些大家不一定會發現的細心細節，一定要大力表揚喇。

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9 家中資銀行，竟然有 2 家用英文首頁！？

在 9 家中資銀行 (中銀、交行、中信、建行、集友、創興、永隆、工商、南商) 裏，有 2 家的官網預設語言是英文，大家又猜不猜得到是哪 2 家呢？

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我想第一家比較容易猜到，答案是中銀香港喇。

講一點點歷史，在四大國有銀行 (中銀、建設、工商、農業) 裏面，中銀的定位一直都是最國際化的，用英文首頁或者都是一種表態吧。

那剩下的 8 位代表 (交行、中信、建行、集友、創興、永隆、工商、南商) 哪家又最「國際化」呢？

「工銀亞洲」和「建行亞洲」都不夠這家國際化，想到沒有？

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「國際」當然要比「亞洲」要國際化喇，大家說對不對呢？

6 家港資代表，有一家竟然是中英不分的？

首先要說一下最近衝出中環、在鰂魚涌開設保管箱中心的大生銀行，這家銀行雖然沒有 e-banking 和 ATM，但官網仍然是有的，大家猜一下它是中文還是英文首頁的呢？

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答案是中文，還要提醒大家看保管箱是重點業務喇！

當網民談大生銀行是「神隱銀行」的時候，其實還有一家比「大生銀行」更神秘的叫「大有銀行」，這家銀行的官網就厲害了，根本不用選中文或英文，因為它是雙語並行的！

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這個官網除了簡單之極，還是我看了的 30 個官網裏面，唯一一個不用 https 寫的，所以大家可以在左上角看到 “not secure” 這兩個字。不過無所謂了，都沒有 e-banking，多不安全都不要緊了吧。

至於剩下的 4 家 (東亞、大新、恒生、上商) 中英比例就是一半一半，較大的東亞和恒生是英文，相對本地的大新和上商就是中文喇。

4 家馬來西亞、新加坡和台灣代表，有 2 家是用中文的，你又猜到嗎？

然後就是來自馬來西亞的大眾、新加坡的星展和華僑永亨、還有台灣的富邦，當中有 2 家的官網是用中文的。

來自台灣的富邦當然是必然首選，那剩下的哪一家用中文呢？這個可能有點難猜到，答案是星展，我自己也有點意外喇。

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星展在香港一直給我的感覺，都是走得比較「精緻」一點的，不搞大眾路線、不搶分行要點，說白了就是太窮不要來，所以當大行紛紛取消最低存款要求之時，星展最低端也要 $200,000，咁即係唔歡迎我啦。

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那官網用中文，我就實在看不透喇。

8 家虛銀之中有 3 家用中文首頁，這個真的很難猜喇！

當所有 8 家虛銀都有內地資金背景 (問題是多還是少) 的時候，只有 3 家用中文首頁，而當中一家甚至是中資背景相對弱的！大家又猜不猜到是哪 3 家呢？

先說 2 個很理所當然的，都是背後由內地民企支持的天星銀行和螞蟻銀行。

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那剩下的眾安、Mox、Livi、WeLab、平安、富融，竟然只有一家用中文！

首先可以排除的是渣打領軍的 Mox 和中銀領軍的 Livi，兩家母行都是用英文的嘛！

那眾安、WeLab、平安、富融 4 家，大家覺得哪家會用中文首頁呢！？給點提示大家，「用中文」除了代表很「中國」以外，也可以是很「香港」的了。

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WeLab Bank 背後的 WeLab 一直標榜自己是港產獨角獸，雖然在組織虛銀時都有內地資金手影，不過從宣傳品上都看到 WeLab Bank 希望走本土一點的路線，官網上的自我介紹也寫自己「扎根於香港」，我想官網先用中文也是「香港」的一種表現吧。

香港有哪家中資銀行的官網預設是英文呢？外資銀行情況又如何呢？

這裏和大家了解了 30 家在香港註冊的持牌銀行的官網預設語言，簡單總結一下吧。

3 家英美代表花旗、滙豐、渣打是預設英文網頁

9 家中資代表裏，除了中銀和中信 2 家是預設英文網頁，其餘 7 家交行、建行、集友、創興、永隆、工商、南商都是預設中文網頁

6 家港資代表裏，較大的東亞和恒生是預設英文網頁，較小的大新、上商、大生就是預設中文網頁，而大有官網是雙語並行的

4 家亞洲代表裏，大眾和永亨是預設英文網頁，富邦和星展則是預設中文網頁

8 家虛銀代表，只有天星、WeLab 和螞蟻以中文作為預設網頁，其餘 5 家包括眾安、Mox、Livi、平安、富融都是用英文的喇

再提一次，以上我的測試結果，用不同作業系統、預設語言、瀏覽器、地區等等都可能有不同結果，大家可以自己試一下喇。

至於官網用什麼語言，到底有沒有什麼特別意義，或者管理層們到底有沒有仔細想過，我就真的不知道喇。

大家看銀行網頁的時候，又喜歡看中文還是英文的呢？

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (178) — 香港有哪家中資銀行的官網預設是英文呢？外資銀行情況又如何呢？】

【關於作者】



兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

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