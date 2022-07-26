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【保險保障】宏利擴展日間手術免找數電子服務　超過70種日間手術可預先批核索償

個人增值 15:11 2022/07/26

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宏利香港於2019年全港首創日間手術免找數電子服務，方便客戶就日間手術的索償獲得預先批核。宏利香港今日宣布擴展此項服務，合資格客戶只須在網上平台輸入香港身份證號碼及出生日期，即可迅速獲得超過70種日間手術的預先批核索償服務，免卻提交索償的申請手續。

宏利指，此項電子服務亦同時擴大專科醫生網絡，現覆蓋8大專科範疇約300位醫生。另外，已與更多醫院及頂尖醫療機構建立夥伴關係，進一步拓展醫療服務供應商網絡，為客戶提供更多康健服務選擇及支援，其中包括香港中文大學醫院及香港浸信會醫院日間醫療中心。

宏利香港及澳門首席營運總監歐陽佩玲表示，隨著日間手術以及更便利的電子化服務需求不斷上升，宏利加快革新涵蓋廣泛的服務，從而帶來更周全的康健支援。

日間手術免找數電子服務的主要增強特色：

1）覆蓋更多手術類別

日間手術免找數電子服務現覆蓋超過70種主要日間手術，相比以往腸鏡、胃鏡、眼科及皮膚科手術等類別大幅增至接近3倍。一些常見手術，例如板機指鬆解術、乳房組織檢查、甲狀腺及前列腺組織檢查、陰道鏡及膀胱鏡檢查，現已可於指定診所、日間手術中心及醫院進行，它們佔2021年宏利香港自願醫保計劃獲批理賠宗數約70%。 

2）擴大專科醫生網絡

覆蓋8大專科約300位醫生。除了腸胃科、眼科及外科，還加入皮膚科、骨科、耳鼻喉科、婦科及泌尿科等專科。

3）增加醫療服務供應商

宏利不斷為旗下廣泛的醫療網絡增添優質醫療服務供應商。現在日間手術免找數電子服務已可於超過80個醫療服務供應商處所使用，包括日間手術中心、醫院日間手術中心及醫院日間病房。 

有關最新日間手術免找數電子服務的進一步資料，請按此瀏覽網站。

責任編輯：區祖飛

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