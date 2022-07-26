亞太地區經濟復甦之路　面臨通脹升溫的挑戰

能源、糧食和化肥價格急速攀升，勞動成本上漲，通脹高企陰霾籠罩亞洲。另一方面，美國聯儲局加息步伐又不斷加快，令美元大幅走強，進一步加劇物價飆升。



在亞洲，能源價格上漲固然影響深遠，但高企的食品價格和糧食短缺或會造成更深層次的問題。在較貧窮的新興國家，食品支出佔家庭收入3成或以上，遠高於較富裕國家，佔比不足1成半，影響更為顯著。

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面對通脹高企，亞州區內央行坐擁大量外匯儲備，在毋需加息的情況下，本土貨幣走勢仍可平穩，然而，各國央行紛紛採取行動遏制通脹，反應較2022年初所預期的要積極得多。



央行爭相採取行動 亞洲央行料較溫和

新加坡金融管理局在最近9個月內四度收緊外匯政策，而菲律賓和印度央行也加入了加息的行列。與其他地區相比，全球糧食價格飆升對印尼國內通脹的影響目前較為有限，因此印尼央行並未急於採取行動。數家央行將於8月初舉行會議，預計將會有更多加息行動。



比起亞洲，聯儲局的加息立場更為強硬，預計直至年底將持續加息。 亞洲央行應該不會像聯儲局那樣激進，美元在可預見的未來將保持強勢。



雖然俄烏衝突是持續推高通脹的其中一個因素，但其影響應為暫時性的。就亞洲而言，比起俄烏衝突，更加根深蒂固的問題是造成更長久經濟傷害和嵌入式通脹的元兇，例如氣候變化和其他環境因素，將對亞洲地區的糧食安全以至價格產生更大、更長遠的影響。



與此同時，亞洲各地的經濟正從疫情中逐步復甦——畢竟中國仍有封城的情況及實施旅遊限制，打擊各地經濟活動。這意味著有些國家的失業率會上升，但有些則會有勞動力短缺的問題。



新加坡是一個例外，其失業率在去年11月已回落至疫情前的水平，並在今年繼續下降。由於新加坡旅遊業重啟帶來的人才需求增長超過供應，勞動力短缺仍會持續一段時間。



整體而言，旅遊業預期在下半年復甦，東南亞市場如泰國、新加坡和馬來西亞預計可從中獲得經濟增長的動力。

中國經濟將在曲折顛簸中恢復

中國通脹仍然相對較低，巴克萊銀行預測中國通脹率於2022 年為 2.3%，按目前的通脹率2.1%計，這預測將是可能實現的。



基於中國疲軟的內需，我們預計經濟增速今年放緩到3.1%，但預測2023 年經濟增長將回升至 5.3%。下半年，得益於新的財政政策刺激和基建的定向發力對沖疫情和地產的衝擊 ，我們認為經濟會在顛簸中逐步恢復到 3.5至4% 的增速水平 。

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