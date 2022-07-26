【阿里巴巴】 從「二次上市」 轉 「雙重上市」 到底有咩分別？ 投資者有咩要注意？

阿里巴巴集團 （09988） 今日公布已向香港聯合交易所提交新增香港為雙重主要上市地。過去阿里是以「二次上市」方式在港上市，到底為甚麼阿里要這樣做，又或者這樣做的好處是甚麼呢？「二次上市」轉為「雙重上市」當中，投資者又要留意甚麼呢？



「雙重上市」是指一間公司在兩個不同的證券交易所掛牌上市的行為



「二次上市」是指已在本國上市的公司將其部分發行在外的流通股股票在非註冊過的另一家證券交易所上市，二次上市一般多採用存托憑證的形式。 最為大家所熟悉的是美國預托憑證（ADR）。





「二次上市」及「雙重上市」不論在監管、審核過程、上市地位及上市後是否有資格納入港股通標等都各有不同，以下圖表先讓大家了解兩者的分別。

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由於兩種不同的上市方式，對於阿里而言都有不同的審核要求，由「二次」轉為「雙重」上市，阿里需要重整其上市文件，使其合符本港的要求。值得一提的是，成功雙重上市後，阿里便有有資格納入港股通，其最大好處在於北水可以購買其股份，在北水的支持下亦有助阿里集得更多資金。

另一方面，阿里是次由二次轉為雙重上市，事實上亦是為未來作好計劃。近年，公開公司會計監督委員會（PCAOB）已列出百多間中概股，要求他們在法律授權下制訂審計準則、品質控制、倫理、獨立性及其他相關審計報告準則 ，不合符的將在三年內需要退市。雖然阿里未有在名單上，但其相信亦是遲早的事，故此阿里此舉亦令人相信是為未來作好「後路」的打算。

信誠證券聯席董事張智威認為是次阿里申請雙重上市，短線從其今日的股價而言是一個利好消息，將其主要上市地位從美國改在影港，不用再擔心美國對中概股限制的問題，在美國的風險大大減低，而且在港上市，可以納入港股通下，北水購買力支持，其成交都會有所增加。張智威相信短線可以刺激成交，但未來見200元仍是有難凌，畢竟阿里的基本面仍未有所上升，中國的反壟斷法風險仍存在。

責任編輯：陳玉蓮

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