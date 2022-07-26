【消費優惠】牛角日本燒肉專門店指定分店 夜食割引放題8折 精明消費 10:30 2022/07/26 分享： 分享： 牛角日本燒肉專門店旗下的香港仔中心店、筲箕灣形薈店及牛角Buffet灣仔利東店，推出夜食割引。只要每晚9時後入座惠顧任何放題即享8折！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】Pricerite實惠旺角開新店推試業優惠 購物滿$5,000享95折 今日 【消費優惠】Pricerite實惠旺角開新店推試業優惠 購物滿$5,000享95折 【消費優惠】5大優惠將於本周結束！ The Cheesecake Factory全店芝士蛋糕半價 日式拉麵店買1送1優惠 2022/07/25 【消費優惠】5大優惠將於本周結束！ The Cheesecake Factory全店芝士蛋糕半價 日式拉麵店買1送1優惠 【1萬元消費券】華置商場加推「賞不停消費大賞」 送5手滙控股票 2022/07/25 【1萬元消費券】華置商場加推「賞不停消費大賞」 送5手滙控股票 【消費優惠】李錦記影相免費領取禮品 2022/07/25 【消費優惠】李錦記影相免費領取禮品 【消費優惠】英記茶莊綠茶八折 2022/07/25 【消費優惠】英記茶莊綠茶八折 牛角 著數優惠 美食 香港仔中心 燒肉 日本 灣仔 形薈 放題 香港仔