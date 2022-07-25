  • 33°C
香港時間 : 2022725日 (週一) 19:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

輪證專家李錦曾經「差啲輸身家」 兒子出世決心停止「炒賣人生」 辭高薪厚職

個人增值 18:30 2022/07/25

分享：

分享：

股海浮沉多年，輪證專家李錦見過人地輸掉家庭和婚姻，自己亦差點輸掉成副身家，兒子出世後決心停止「炒賣人生」，宜家做緊一樣好有意義的事，一齊嚟睇下他的故事；7月份尚有一星期便結束，本網為大家整理出5大即將於7月31日完結的優惠，大家記得把握機會攞著數啦！「保利香港十周年拍賣」完滿結束，全場最貴拍品值5760萬元，究竟係咩嚟？「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 前法興董事李錦當年「差啲輸身家」 辭去高薪厚職 全職投身「無糧出」的「另類工作」

股海浮沉多年，輪證專家李錦見過人地輸掉家庭和婚姻，自己亦差點輸掉成副身家，兒子出世後決心停止「炒賣人生」，宜家做緊一樣好有意義的事，一齊嚟睇下他的故事

2. 5大優惠將於本周結束！　The Cheesecake Factory全店芝士蛋糕半價

7月份尚有一星期便結束，本網為大家整理出5大即將於7月31日完結的優惠，大家記得把握機會攞著數啦！

3. 保利香港十周年拍賣總成交額達10億元　同慶號陳年普洱以528萬元成交

「保利香港十周年拍賣」完滿結束，全場最貴拍品值5760萬元，究竟係咩嚟？

 

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日理財筆記

最新專欄文章 更多

今日理財筆記 - 蔡宛珊Sarika沙士後月賺3-6萬 24歲置業 疫情創業做「龍虎豹」老闆
2022/07/22
蔡宛珊Sarika沙士後月賺3-6萬 24歲置業 疫情創業做「龍虎豹」老闆
今日理財筆記 - 鐘錶界新熱潮 名錶以綠色為主 已停產勞力士竟最受歡迎？
2022/07/21
鐘錶界新熱潮 名錶以綠色為主 已停產勞力士竟最受歡迎？
今日理財筆記 - 【消費券】想更改領取1萬元的電子錢包 記得最遲本周六申請
2022/07/20
【消費券】想更改領取1萬元的電子錢包 記得最遲本周六申請
今日理財筆記 - 養一個小朋友其實可以唔洗600萬？亦有機會過千萬 （附3大家庭育兒支出分享）
2022/07/19
養一個小朋友其實可以唔洗600萬？亦有機會過千萬 （附3大家庭育兒支出分享）
今日理財筆記 - 比較4大運動保險 唔想被月供、年供束縛 即買即保有邊啲？
2022/07/18
比較4大運動保險 唔想被月供、年供束縛 即買即保有邊啲？
財務自由 普洱 股票 拍賣 成交 保利 華置 香港 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【ET財智Talk】美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P　立即收看！

下一篇文章

【加密貨幣】Bloom支援10種加密貨幣作簽賬回贈　綁定Visa卡賺Bloom Coin以兌換加密貨幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【金管局接錢】聯繫匯率的銀彈只有總結餘嗎？你必須要知道的5件事
【金管局接錢】聯繫匯率的銀彈只有總結餘嗎？你必須要知道的5件事
【證監新規】港股實名制是甚麼？ 唔簽同意書無得買股票
【證監新規】港股實名制是甚麼？ 唔簽同意書無得買股票
【品味投資】Ciao Vino精選意大利中部葡萄酒　白酒3V你要識！
【品味投資】Ciao Vino精選意大利中部葡萄酒　白酒3V你要識！
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【消費優惠】5大優惠將於本周結束！　The Cheesecake Factory全店芝士蛋糕半價　日式拉麵店買1送1優惠
【消費優惠】5大優惠將於本周結束！　The Cheesecake Factory全店芝士蛋糕半價　日式拉麵店買1送1優惠
【理財專家訪問】 前法興董事李錦當年「差啲輸身家」 悟出人生 毅然辭去高薪厚職 全職投身「無糧出」的「另類工作」
【理財專家訪問】 前法興董事李錦當年「差啲輸身家」 悟出人生 毅然辭去高薪厚職 全職投身「無糧出」的「另類工作」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款