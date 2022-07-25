輪證專家李錦曾經「差啲輸身家」 兒子出世決心停止「炒賣人生」 辭高薪厚職

股海浮沉多年，輪證專家李錦見過人地輸掉家庭和婚姻，自己亦差點輸掉成副身家，兒子出世後決心停止「炒賣人生」，宜家做緊一樣好有意義的事，一齊嚟睇下他的故事；7月份尚有一星期便結束，本網為大家整理出5大即將於7月31日完結的優惠，大家記得把握機會攞著數啦！「保利香港十周年拍賣」完滿結束，全場最貴拍品值5760萬元，究竟係咩嚟？「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 前法興董事李錦當年「差啲輸身家」 辭去高薪厚職 全職投身「無糧出」的「另類工作」

股海浮沉多年，輪證專家李錦見過人地輸掉家庭和婚姻，自己亦差點輸掉成副身家，兒子出世後決心停止「炒賣人生」，宜家做緊一樣好有意義的事，一齊嚟睇下他的故事

2. 5大優惠將於本周結束！ The Cheesecake Factory全店芝士蛋糕半價

7月份尚有一星期便結束，本網為大家整理出5大即將於7月31日完結的優惠，大家記得把握機會攞著數啦！

3. 保利香港十周年拍賣總成交額達10億元 同慶號陳年普洱以528萬元成交

「保利香港十周年拍賣」完滿結束，全場最貴拍品值5760萬元，究竟係咩嚟？

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