【消費優惠】NeNe Chicken加推90分鐘炸雞放題$208起　莎莎本周驚喜價Biore防曬$55

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

NeNe Chicken炸雞放題$208起

由於早前推出反應熱烈，人氣韓式炸雞店NeNe Chicken宣布加推「90分鐘炸雞放題」推廣一個月。即日起至9月2日，在指定時間到旗下各分店，可以用208元享炸雞+汽水任食任飲優惠+$20升級Blue Girl draft beer無限暢飲（葵芳分店將以指定啤酒代替）；小童 （5至12歲）價則為118元；4歲或以下免費。「4人同行」另送一客芝士炒年糕伴拉麵。

炸雞放題詳情 旺角、葵芳和元朗分店：星期一及星期二進行

青衣分店：星期二及星期四進行

將軍澳和大埔分店：星期四及星期五進行

▼ 點擊圖片放大

莎莎本周驚喜價

莎莎今個星期有驚喜價。最近紫外綫指數極高的情況下，必備防曬產品。Biore SPF 50+晶凝光感／極水感／極防水防曬系列（共5款）65g-90g優惠價劃一55元，原價為99.9或119.9元。

▼ 點擊圖片放大

OK便利店本周激筍或3天狂減優惠

天氣炎熱之下，最適合歎雪糕消暑。OK便利店本周激筍囊括雪糕激筍優惠。阿波羅三文治優惠價14元2件；SEIHYO果汁雪條28元2件，優惠至7月31日。

至於維他山水豆漿236毫升盒裝則有3天狂減優惠，13元有3件，優惠至7月27日。

▼ 點擊圖片放大

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App