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【加密貨幣】受利好消息影響有望不跌反升？　Tesla出售比特幣資產應對中國市場不穩定性

博客 17:44 2022/07/25

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為了應對飆升的通脹，歐洲央行（ECB）於上周四跟隨美國步伐，加息50點子，這是11年來首次加息，結束歐盟自2016年以來零利率環境。比特幣價格自6月中旬以來首次回升24,000美元以上，比特幣周一報22,587美元，一周上升8.6%。而以太幣亦由於對備受期待的合併升級利好消息所帶動，飆升至1600美元以上，以太幣一周上升19.3%，周一報1,597美元。

南韓政府官員上周四宣布的2022年稅制改革計劃，南韓再推遲原定於2023年1月1日生效加密貨幣徵稅計劃至2025年實施，理由是市場狀況停滯不前以及對投資者保護措施仍需時間準備。而任何人只要一年內有超過250萬韓元（1,900美元）的加密貨幣收益便需繳交20%稅項的初步計劃則保持不變。

Tesla於周四在其第二季度財報電話會議上透露，其公司在4月至6月期間出售了75%的比特幣資產，為其資產負債表增加9.36億美元現金。Tesla仍持有價值 2.18億美元的數字資產。Tesla執行長馬斯克表示，出售比特幣是由於憂慮公司的整體流動性資金，主要是應對中國市場的不穩定性。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報5551點，一周上升13.1%；ix比特幣指數報5456點，一周上升8.6%；ix以太幣指數報13727點，一周上升19.3%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 5551 +13.1%（+642）
ix比特幣指數 5456 +8.6%（+432）
ix以太幣指數 13727 +19.3%（+2220）
*截至2022年7月22日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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