【加密貨幣】Bloom支援10種加密貨幣作簽賬回贈　綁定Visa卡賺Bloom Coin以兌換加密貨幣

隨着科技日新月異，我們日常生活變得方便和多元化，除了現金流通性外，虛擬貨幣亦逐漸有更多人使用。香港科技初創企業Bloom宣布，即日起旗下會員可 透過加密貨幣形式賺取消費回贈，而Bloom更成為香港首個支援以加密貨幣獲取任何Visa卡本地簽賬回贈的消費app，打破由現金回贈和獎賞積分主導的消費常態 。Bloom App目前支援比特幣、以太幣及多吉幣等超過10種主流加密貨幣 。

綁定Visa卡獲10港元比特幣

在是次計劃中，Bloom與全球領先的加密貨幣交易所之一Okcoin合作，並為Bloom會員免費提供開戶服務讓他們簡單快捷地提取所賺的加密貨幣。在提取加密貨幣至Okcoin賬戶後，Bloom會員可選擇繼續使用Okcoin的「 Earn」產品為其加密貨幣資產增值 。由即日起至2022年12月31日Bloom會員將任何一張香港發行的Visa卡綁定至Bloom App，即可獲Bloom送出價值10港元的比特幣，比特幣將直接存入會員於 Bloom App 的加密貨幣戶口 。憑該Visa卡於綫上或實體商戶消費任何金額一次，可額外獲贈價值10港元的比特幣，比特幣將直接存入會員於Bloom App的加密貨幣戶口 。

兌換費全免

Bloom指，以加密貨幣回贈有3大優勢，Bloom會員可將Bloom App上的加密貨幣提取至指定的加密貨幣錢包，或兌換成Bloom Coin，再在Bloom App上免費換領「非同質化代幣」（NFT）、電子優惠券及時尚收藏品等。其次是無論是兌換加密貨幣或Bloom Coin均費用全免真正回贈儲存零成本。另外，Bloom App可 透過 應用界面程式（API）連接實時數據 ，助會員緊貼不同幣種的行情。

Bloom創始成員榮南（Eddie）表示，雖然最近加密貨幣市場波動比較大，但是有見近年加密貨幣在本港認受性漸高Bloom銳意在精彩的消費體驗以外為會員打造加密貨幣入門平台，讓他們可以一邊消費一邊儲加密貨幣 。

簡易兌換流程 第1步、Bloom會員可隨時隨地登入Bloom App

第2步、憑已綁定香港Visa卡所賺取的Bloom Coin消費獎賞，兌換成加密貨幣。兌換率按最新市場價格釐定。

責任編輯：區祖飛

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