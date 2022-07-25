【港元定存】美國加息前夕兩中資行加存息　中銀12個月港元定存2.2厘

本周的財金焦點必定是美國議息，結果並於香港時間本周四（28日）凌晨公布。不過，有兩間中資銀行已在美國議息前夕偷步調整定存息，分別是中銀香港（02388）及建行亞洲，3個月、6個月及12個月的存息都有所調高。

■港元定存利率最新變動■

（按年息低至高排序）

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中銀香港旗下的港元新資金特優定期存款，所有存期的利率都有調高。12個月及3個月同樣加0.2厘，至分別2.2厘及1.2厘，而6個的定存息則由原來的1.6厘加至1.7厘。此定存利用適用於選用「綜合理財服務」的「私人財富」/「中銀理財」個人客戶，經網上銀行或手機銀行以「合資格新資金結餘」開立「新資金特優定期存款」計劃即可享以上息，起存額為1萬元。

至於建行亞洲的3個月、6個月及12個月港元存息同時有所提高。6個月及12個月的年息均加0.05厘至2厘。3個月存息則加0.1厘至最新2厘。

中銀香港同上調美元存息

除了提高港元定存利率之外，中銀香港更有調高美元存息。3個月、6個月及12個月的最新美元定存息分別高達1.6厘、1.8厘及2.2厘。此適用於「私人財富」或「中銀理財」客戶開立新資金特優定期存款，起存額為1,000美元。

另外，上商亦有上調美元定期存款利率，6個月及12個月年利率均加0.05厘至分別2.1厘及2.4厘。3個月則由原來的1.9厘，上調0.1厘至2厘。最新的美元定期存款推廣適用於「全新資金」或「兌換資金」，最低存款金額為1萬美元。

雖然有兩間中資行加港元存息，但同時亦有個別虛擬銀行減息。天星銀行自上周減半年期定存息至1.9厘後，今日（25日）又再調低9個月定存息，由原來的1.95厘下調至1.9厘。目前其6個月、9個月及12個月定存年息同為1.9厘。

責任編輯：鄭樂怡

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