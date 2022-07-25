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【ETF】惠理EMQQ新興市場網絡與電商ETF掛牌 入場費約1500元

ETF 15:23 2022/07/25

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惠理集團 （00806） 及EMQQ Global LLC 攜手打造的惠理EMQQ新興市場網絡與電商ETF （03030） 今天於香港交易所上巿。惠理表示，該ETF是香港巿場首項聚焦環球新興市場的主題ETF，基金覆蓋全球逾百家新興市場的互聯網和電子商務公司。

該指數是跟蹤的表現新興市場的互聯網和電子商務行業，包括但不限於互聯網服務、互聯網零售、互聯網媒體、在線廣告、在線旅遊、在線遊戲、搜索引擎和社交網絡。投資配置較多元，不只是中國公司，還包括亞洲、拉丁美洲、歐洲和非洲。ETF不投資於科技硬件，較少受消費電子產品需求，和科技硬件業務周期所帶來的負面影響。

阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及京東 （09618） 為指數的最大權重股，10大成分股還包括印度的Reliance Industries、美團 （03690） 、拼多多、騰訊大股東Prosus、網易 （09999） 、百度 （09888） 及有「東南亞騰訊」之稱的冬海集團Z（SEA）。

該ETF的每手買賣股數為200股，全年經常性開支比率為1.49%。ETF的發行價為每股7.8元，目前跌約1.5%至7.685元，入場費約1500元。

 

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