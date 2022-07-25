【環保有賞】恒基ｘEspresso Alchemy推動綠色生活　於美麗華限定展打卡贏獨家限量咖啡禮品

為了達至可持續發展，各大機構都積極推動環保工作。恒基地產策動Realising Your Green Lifestyle為盛夏揭開序幕，與同樣注重生態環境保護、直接貿易咖啡品牌Espresso Alchemy首度聯乘，希望透過咖啡日常，從源頭與大家一起實踐可持續生活理念。

２種可持續咖啡豆 獨家調配精品咖啡

是次合作由Espresso Alchemy直接從埃塞俄比亞和巴西採購咖啡豆，為夏季打造獨特而清爽的限定口味。於即日起至8月21日，Espresso Alchemy尖沙咀美麗華廣場分店將推出一系列恒基與Espresso Alchemy期間限定的慈善精品咖啡，而Espresso Alchemy網上商店亦會發售限量套裝，包括恒基別注隨行杯，藉此宣揚綠色生活。是次所有聯乘產品的一半收益更將撥捐致力推動環境教育的「綠色力量」，支持本地環境教育及可持續發展理念。

恒基盛綠期間限定展 打卡分享綠色生活

為進一步實踐綠色生活，集團特意由即日起至7月31日期間，於美麗華廣場地下中庭特設「Realising Your Green Lifestyle」恒基盛綠期間限定展，以象徵希望及活力的恒基盛綠為主題，並打造代表「無限Infinity」的永恒齒輪，代表每個人在充滿無限可能的生活中，都能對環境保育作出超乎想像的貢獻；同場展示恒基與Espresso Alchemy獨家調配慈善精品咖啡系列，介紹今次聯乘之概念。

在此期間限定展打卡和上傳一張創意照片到Instagram，紀錄屬於自己的綠色生活，支持可持續生活及為綠色力量籌款，更有機會贏取獨家限量咖啡禮品一份。

打卡參加方法： 1）將帳號設為公開

2）追蹤hendersonlandhk和espressoalchemy

3）運用創意分享於期間限定展或HLDxALCHEMY聯乘咖啡產品的相片

4）在2022年8月21日前，上傳照片到Instagram或限時動態時標註@hendersonlandhk和@espressoalchemy ，標籤#Hendersonlandhk #RealisingYourGreenLifestyle #HLDxALCHEMY #GreenPower

恒基地產ｘEspresso Alchemy 期間限定精品咖啡詳情： 供應日期：即日起至2022年8月21日

供應地點：尖沙咀美麗華廣場B1層B116號舖及Espresso Alchemy網上商店

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責任編輯：區祖飛

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