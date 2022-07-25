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【品味投資】保利香港十周年拍賣總成交額達10億元　同慶號陳年普洱以528萬元成交

個人增值 15:01 2022/07/25

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保利香港於７月中旬舉行一連4日的「保利香港十周年拍賣」已完滿結束。在12個專場的拍賣中，總成交額錄得10億元。保利指，是次拍賣中網絡競投人數較去年春季拍賣大幅增長350%，而於官方網站及社交平台同步直播觀看人次突破1,000萬，再創新高。早前受矚目的愛馬仕（Hermès）鱷魚皮手袋喜馬拉雅系列25公分Kelly手袋，以192萬港元成交。而卡地亞（Cartier）8.388卡鑽石戒指榮登成全場最貴拍品，同時成保利香港歷來最高價紅寶石拍品。

輕井澤侍全套以81.6萬元成交

在珍茗佳釀專場中，同樣備受矚目的為百年同興號青餅・向慶記，以528萬港元成交，創保利香港陳年普洱茶歷史第三高。而威士忌拍賣中，輕井澤侍全套共10瓶以81.6萬港元。在名貴鐘錶專場上，首度於登上拍賣場的百達翡麗鉑金鑲紅寶石圓八角形自動鏈帶腕錶，型號 5711/112P，成交價為540萬港元，成為保利香港鐘錶拍品歷年第三高價。

心形裸鑽以2,640萬元成交

珠寶專場錄得總成交額近2億港元。保利指，作為領銜拍品－全球唯一卡地亞設計8.388克拉緬甸紅寶石配鑽石戒指，以港幣5,760萬元高價成交，榮登全場最貴拍品，也是保利香港歷年最高價的紅寶石拍品。

翡翠方面，超凡卓絕天然翡翠珠配鑽石項鏈則以5,040萬港元成交，為全場第二高價拍品。而祖母綠拍品以海瑞・溫斯頓設計哥倫比亞祖母綠配鑽石項鏈，以2,640萬港元成交，為保利香港歷年第二高價祖母綠拍品。鑽石方面，一對15.78及15.77克拉D色TYPE IIA鑽石以2,640萬港元高價拍出。

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責任編輯：區祖飛

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