【消費優惠】5大優惠將於本周結束！　The Cheesecake Factory全店芝士蛋糕半價　日式拉麵店買1送1優惠

7月份尚有一星期便結束，本網為大家整理出5大即將於7月31日完結的優惠，大家記得把握機會攞著數啦！

The Cheesecake Factory推出的件裝芝士蛋糕半價優惠，以及惠康推出的Häagen-Dazs雪糕優惠同樣於7月28日結束。UNY限定優惠以及八一拉麵買一送一優惠則於7月31日結束。而759阿信屋推出的12周年誌慶限定優惠，將會每日更新不同特價產品，大家記得mark實時間啦！

The Cheesecake Factory：件裝芝士蛋糕半價優惠

為慶祝國際芝士蛋糕日，Cheesecake Factory宣布將於7月25日至28日期間，堂食或外賣購買任何一款店內的芝士蛋糕均可享半價優惠，每人每日限購2件。

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Häagen-Dazs雪糕優惠

由即日起至7月28日推出獨家Häagen-Dazs雪糕優惠，凡優惠期間於惠康超級市場、Market Place、Oliver's the Delicatessen及3hreesixty，即可以至抵價$130購買6盒任選口味的Häagen-Dazs脆皮雪糕批（80毫升），平均每盒低至$21.67。yuu會員尊享加$10購買第七盒雪糕批，折實平均每盒低至$20。

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759阿信屋：12周年誌慶限時優惠

759阿信屋將會更新每日優惠產品，大家記得留意產品優惠期把握機會享受折扣。

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UNY限定優惠

位於太古城中心的APITA地面樓層以4大生活元素為概念，產品選擇更多元化。為慶祝APITA太古城中心G/F盛大開幕，UNY由即日起至31日推出限定優惠。

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八一拉麵：買一送一優惠

由即日起7月31日到將軍澳八一拉麵，只要追蹤ramen.yaichi.hk的Facebook專頁或Instagram，並登記成為日本直營店家平台YAICHI會員，即可享所有拉麵買一送一優惠。

登記會員連結: 按此

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責任編輯：區祖飛

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