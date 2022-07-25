  • 35°C
香港時間 : 2022725日 (週一) 16:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】5大優惠將於本周結束！　The Cheesecake Factory全店芝士蛋糕半價　日式拉麵店買1送1優惠

個人增值 15:05 2022/07/25

分享：

分享：

7月份尚有一星期便結束，本網為大家整理出5大即將於7月31日完結的優惠，大家記得把握機會攞著數啦！

The Cheesecake Factory推出的件裝芝士蛋糕半價優惠，以及惠康推出的Häagen-Dazs雪糕優惠同樣於7月28日結束。UNY限定優惠以及八一拉麵買一送一優惠則於7月31日結束。而759阿信屋推出的12周年誌慶限定優惠，將會每日更新不同特價產品，大家記得mark實時間啦！

The Cheesecake Factory：件裝芝士蛋糕半價優惠

為慶祝國際芝士蛋糕日，Cheesecake Factory宣布將於7月25日至28日期間，堂食或外賣購買任何一款店內的芝士蛋糕均可享半價優惠，每人每日限購2件。

    點擊圖片放大

Häagen-Dazs雪糕優惠

由即日起至7月28日推出獨家Häagen-Dazs雪糕優惠，凡優惠期間於惠康超級市場、Market Place、Oliver's the Delicatessen及3hreesixty，即可以至抵價$130購買6盒任選口味的Häagen-Dazs脆皮雪糕批（80毫升），平均每盒低至$21.67。yuu會員尊享加$10購買第七盒雪糕批，折實平均每盒低至$20。

    點擊圖片放大

759阿信屋：12周年誌慶限時優惠

759阿信屋將會更新每日優惠產品，大家記得留意產品優惠期把握機會享受折扣。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

UNY限定優惠

位於太古城中心的APITA地面樓層以4大生活元素為概念，產品選擇更多元化。為慶祝APITA太古城中心G/F盛大開幕，UNY由即日起至31日推出限定優惠。

    點擊圖片放大
    +2

八一拉麵：買一送一優惠

由即日起7月31日到將軍澳八一拉麵，只要追蹤ramen.yaichi.hk的Facebook專頁或Instagram，並登記成為日本直營店家平台YAICHI會員，即可享所有拉麵買一送一優惠。

登記會員連結: 按此

    點擊圖片放大

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【1萬元消費券】華置商場加推「賞不停消費大賞」　送5手滙控股票
今日
【1萬元消費券】華置商場加推「賞不停消費大賞」　送5手滙控股票
【消費優惠】李錦記影相免費領取禮品
今日
【消費優惠】李錦記影相免費領取禮品
【消費優惠】英記茶莊綠茶八折
今日
【消費優惠】英記茶莊綠茶八折
【消費優惠】ifc推出Cake & Bake甜點禮遇 　6折$125購限時4款特選甜點組合
2022/07/24
【消費優惠】ifc推出Cake & Bake甜點禮遇 　6折$125購限時4款特選甜點組合
【商場活動】大口仔登陸新世紀廣場 設6大山系露營打卡區
2022/07/24
【商場活動】大口仔登陸新世紀廣場 設6大山系露營打卡區
美食 著數優惠 惠康 雪糕

上一篇文章

【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新7月25日）

下一篇文章

【品味投資】保利香港十周年拍賣總成交額達10億元　同慶號陳年普洱以528萬元成交
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場趣聞】通訊無「笑臉」遭解僱 昆士蘭女員工勝訴
【職場趣聞】通訊無「笑臉」遭解僱 昆士蘭女員工勝訴
【品味投資】Ciao Vino精選意大利中部葡萄酒　白酒3V你要識！
【品味投資】Ciao Vino精選意大利中部葡萄酒　白酒3V你要識！
【金管局接錢】聯繫匯率的銀彈只有總結餘嗎？你必須要知道的5件事
【金管局接錢】聯繫匯率的銀彈只有總結餘嗎？你必須要知道的5件事
博經濟衰退買黃金？文錦輝：金價開始吸引可部署
博經濟衰退買黃金？文錦輝：金價開始吸引可部署
【消費優惠】5大優惠將於本周結束！　The Cheesecake Factory全店芝士蛋糕半價　日式拉麵店買1送1優惠
【消費優惠】5大優惠將於本周結束！　The Cheesecake Factory全店芝士蛋糕半價　日式拉麵店買1送1優惠
【證監新規】港股實名制是甚麼？ 唔簽同意書無得買股票
【證監新規】港股實名制是甚麼？ 唔簽同意書無得買股票
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款